親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美體操隊狼醫案
朝鮮半島新局勢
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

美財長公然擁護弱勢美元 專家憂貨幣競貶

2018-01-25 18:51中央社 華盛頓24日綜合外電報導

美國財政部長梅努欽。 美聯社
美國財政部長梅努欽。 美聯社
分享

美國財政部長梅努欽今天打破傳統表示，他樂見「美元走弱」，這項發言導致美元大幅走貶。專家說，梅努欽公然擁護弱勢美元，可能會引發各國貨幣競貶，此舉恐非最明智。

法新社報導，外界擔心，美國採取國家主義經濟施政議程，將對貿易夥伴採取更具敵意手段，而梅努欽今天在瑞士達佛斯世界經濟論壇（World EconomicForum, WEF）的發言，更凸顯各界疑慮。

梅努欽（Steven Mnuchin）說：「很顯然，弱勢美元對我們有利，因為這攸關貿易與機會。」

不過，他也說：「長期而言，美元的強弱反映出美國的經濟實力，在儲備貨幣方面，美元持續會是主要貨幣。」

美國總統川普23日宣布對中國和南韓採取保護主義措施，已導致美元走軟，而在梅努欽發表這番談話後，美元進一步走貶。

美元兌歐元一度跌至2014年12月以來新低，來到一歐元兌1.2356美元，但當天稍後稍微回升。

梅努欽的發言被廣泛解讀為，華府可能同意讓美元走貶，使美國出口商品更低廉，這是美國針對中國和其他貿易夥伴的另一舉措。

此舉也可能被視為，美國背離主要經濟體持續已久的協議，也就是各國避免採取讓貨幣貶值，以獲取貿易競爭優勢。

經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）說，公開表達樂見美元走弱，可能引發「貨幣競貶」。

達科告訴法新社：「大家都希望擁有比美元或是比貿易夥伴更具競爭力的貨幣。」

「沒錯，從出口的角度來看，這是好事，但還有許多不能忽略的負面影響。」

「這或許相當大膽，但可能不是最明智舉措。」

瑞士牛津川普

相關新聞

美元會貶到什麼地步？要問亞洲央行！

2018-01-25 17:25

叫我第一名！GOOGLE去年砸440萬美元華府遊說

2018-01-25 19:30

失準？巴菲特當初看好的航空股 如今讓他一夕大虧

2018-01-25 15:37

恐引擎起火 現代召回8.8萬輛在美汽車

2018-01-25 15:24

打破藩籬！沙國將發放觀光簽證 發展「白色石油」

2018-01-25 14:53

影／女記者臥底踢爆 英慈善晚宴淪「上流妓院」

2018-01-25 14:18

為何教授薪水較低？美研究：因他們工時彈性有自由

2018-01-25 12:37

隨著減稅法案通過 美國房地產重返巔峰？

2018-01-25 11:57

熱錢狂潮誰是下一個明星？

2018-01-25 11:34

新台幣這波升很大嗎？ 英鎊、南非蘭德才驚人

2018-01-25 10:43

iPhone X傳出貨不如預期 關鍵原因2個

2018-01-25 09:50

美財長落井下石讚美元助貿易 美元指數狂跌接近89

2018-01-25 06:40

2018全球名家瞭望／假新聞氾濫 社群人該改革了

2018-01-25 03:06

美再開砲 貿易戰升溫

2018-01-25 02:44

美元貶不停 亞洲出口商壓力大增

2018-01-25 02:15

美元指數摜破90 後市看貶

2018-01-25 02:14

「不會有貿易戰」 川普：別想占美國便宜

2018-01-25 00:27

美媒觀點／美課高關稅 勞工及消費者將是最大輸家

2018-01-25 00:23

財報集錦／浦項與諾華成長 德儀衰退

2018-01-25 00:19

川普衝基建 聚焦水電供應

2018-01-25 00:19

日製造業景氣 四年新高

2018-01-25 00:19

美消費品大廠 咬牙打價格戰

2018-01-25 00:19

奇異三招調體質 今年展望佳

2018-01-25 00:19

參院通過 鮑威爾2月掌Fed

2018-01-25 00:19

歐元區PMI擴張 12年最強

2018-01-25 00:19

川普將赴世界經濟論壇 推銷美國

2018-01-25 00:16

大陸需求帶動 日本出口連13紅

2018-01-25 00:05

蘋果HomePod 二月開賣

2018-01-24 23:44

蓋茲妻出手 金援女性所成立創投基金

2018-01-24 21:59

XPrize民間登月大賽十年了 3千萬美元獎金恐無優勝隊伍

2018-01-24 18:03

火「貿」三丈！南韓要求美國最快下周舉行雙邊會談

2018-01-24 17:57

性騷醜聞 傷了影視投資

2018-01-24 01:43

Netflix市值 衝破千億美元

2018-01-24 01:43

鐵礦砂期重挫 鋼價有壓

2018-01-24 01:43

原油開採 獲准案量倍增

2018-01-24 01:43

菲經濟勁揚 市場預期升息

2018-01-24 01:43

遏止洗錢 韓禁止加密貨幣匿名交易

2018-01-24 01:43

美企現金流放緩 股市有憂

2018-01-24 01:43

特斯拉揭露...CEO沒底薪

2018-01-24 01:43
看更多

熱門文章

印尼特種部隊讓美國國防部長看傻眼的是這幾招

2018-01-24 21:08

女記者臥底揭發 英總裁俱樂部慈善活動變性騷派對　　

2018-01-25 11:24

影／男子鐵路旁開懷自拍 算錯距離遭火車撞飛

2018-01-25 10:01

大突破！全球首次採桃莉羊技術 創造兩隻複製猴

2018-01-25 08:51

校外教學共度春宵 國中女甩學長男友熱戀51歲主任

2018-01-25 11:42

61名陸人被騙至歐洲做詐騙？ 陸媒：全是台灣籍

2018-01-25 12:07

影／性侵犯關到死！美體操「淫醫」遭判刑175年

2018-01-25 13:55

東京府中零下8.4度 刷新觀測史最冷紀錄

2018-01-25 07:44

影／女記者臥底踢爆 英慈善晚宴淪「上流妓院」

2018-01-25 14:18

上空溫度負42度！ 魔王級寒流襲日本 數千人困車站過夜

2018-01-25 10:50

影／眼看愛孫摔角快輸了 超狂阿嬤衝上台巴對手頭

2018-01-25 18:12

iPhone X傳出貨不如預期 關鍵原因2個

2018-01-25 09:50

通俄門大進展！川普願意接受特別檢察官約談並宣誓

2018-01-25 07:52

抗議寶萊塢爭議電影上映 印度4省暴動

2018-01-24 21:38

安倍改變心意要出席平昌冬奧開幕式 原來因為這件事

2018-01-24 22:47

影╱義大利米蘭火車出軌 至少3死10重傷百餘人送醫

2018-01-25 17:15

【重磅快評】川普轉身拔槍與穆勒的一場政治決鬥

2018-01-25 11:24

為何教授薪水較低？美研究：因他們工時彈性有自由

2018-01-25 12:37

失準？巴菲特當初看好的航空股 如今讓他一夕大虧

2018-01-25 15:37

日方公布北韓與多明尼加船走私畫面 將通報聯合國

2018-01-24 20:12

美財長落井下石讚美元助貿易 美元指數狂跌接近89

2018-01-25 06:40

可惡廠商誆捐贈遺體卻肢解出售 兩條大腿動脈售價1800

2018-01-25 14:11

世界最強力火箭將升空 SpaceX試燃引擎

2018-01-25 09:18

華裔高中生王大海 解開百年數學題

2018-01-25 11:55

新台幣這波升很大嗎？ 英鎊、南非蘭德才驚人

2018-01-25 10:43

美元會貶到什麼地步？要問亞洲央行！

2018-01-25 17:25

前體操隊醫性侵案 女法官：我剛簽你的死刑令

2018-01-25 15:21

多明尼加油賣北韓？ 被日「抓到」

2018-01-25 00:40

教宗批假新聞邪惡 為政經利益煽動分裂

2018-01-25 01:31

美元貶不停 亞洲出口商壓力大增

2018-01-25 02:15

遭川普批判 聯邦調查局改組高階人事

2018-01-25 02:16

美財政部進一步制裁北韓 陸公司再上榜

2018-01-25 04:00

美體操狼醫被判刑 他任職的密西根州立大學校長也下台

2018-01-25 14:44

菲幫傭中東遭虐 杜特蒂威脅斷人力輸出

2018-01-24 21:08

巴西前總統魯拉貪汙洗錢案 維持原判、加重刑期！

2018-01-25 07:56

美元指數摜破90 後市看貶

2018-01-25 02:14

影／塞納河水位暴漲 巴黎街頭「鼠輩」橫行

2018-01-25 17:59

嘲諷越裔求職者英語差 人事主管被開除

2018-01-25 11:28

無視國際抗議 日本考慮升級捕鯨船、南極捕鯨

2018-01-24 20:31

這券商從台廠分析iPhone銷量銳減 為什麼仍看漲蘋果

2018-01-25 08:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top