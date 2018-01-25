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美財長落井下石讚美元助貿易 美元指數狂跌接近89

2018-01-25 06:40經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美元跌至三年來谷底，美國商務部長羅斯試圖淡化財長米努勤關於弱勢美元的言論擋不住重跌之勢。

米努勤在達沃斯告訴記者，不擔心美元疲軟，反而有利於貿易。羅斯則表示，投資人反應過度，米努勤並未主張改變長期以來的強勢美元政策。

瑞穗策略師 Sireen Harajli 說：「長期以來這是美國財長首度跟強勢美元唱反調，意義重大。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌1%至89.209，2014年12月來首度跌破90。美元兌日圓跌近1%至109.14，歐元兌美元升0.9%至1.2408。

分析師指出，川普以行政命令對進口洗衣機和太陽能面板實施關稅，也讓做空美元者放手一搏。

Silicon Valley 交易員 Minh Trang 說：「每當出現貿易摩擦時，對美元更加不利。」

Amherst Pierpont Securities全球策略師Bob Sinche說：「儘管羅斯努力淡化努欽弱勢美元言論，但「鑒於川普政府在國際合作和貿易政策方面的總體政策，說服市場相信這是一個被誤解的說辭將會困難得多。」

同時，投資人也在等待歐洲央行周四的貨幣政策會議。儘管歐洲央行料維持貨幣政策不變，但投資人將解析總裁德拉基的評論是否會表達對於近期匯率波動的顧慮。

英鎊兌美元一度上漲逾1.7%至1.4241，本周漲幅擴大至高達2.8%。交易員說，自從法國總統馬克宏的評論增強英國可能實現軟脫歐以來，避險基金不斷增加英鎊的多頭部位。

美國商務部長羅斯試圖淡化財長米努勤關於弱勢美元的言論仍擋不住重跌之勢。 路透
美國商務部長羅斯試圖淡化財長米努勤關於弱勢美元的言論仍擋不住重跌之勢。 路透
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