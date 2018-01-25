美股道指再創新高 那斯達克回跌

2018-01-25 06:12 中央社 紐約24日綜合外電報導



美國股市道瓊工業指數今天收盤再創歷來新高，但標準普爾500指數與那斯達克指數均由高點下跌，主要是受到航空與電腦晶片類股拖累。

道瓊工業指數終場上漲41.31點或0.2%，收在26252.12點。

標準普爾500指數下跌1.59點或0.1%，收在2837.54點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫45.23點或0.6%，收在7415.06點。