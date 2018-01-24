日本氣象廳發布東京低溫警報 上一次是33年前

2018-01-24 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本氣象廳今日下午發布東京地區「低溫警報」，這是自1985年1月以來，相隔33年再次發出東京都心的低溫警報。

東京地區冬天發布低溫警報的標準最低溫度低於-7°C（多摩西部地區低於-9°C），根據氣象預報，東京都心25日早上的最低溫度僅-4°C，往內陸甚至可能更冷。必須小心冷凍水管和凍結路面。