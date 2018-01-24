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日本氣象廳發布東京低溫警報 上一次是33年前

2018-01-24 17:54聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本氣象廳今日下午發布東京地區「低溫警報」，這是自1985年1月以來，相隔33年再次發出東京都心的低溫警報。

東京地區冬天發布低溫警報的標準最低溫度低於-7°C（多摩西部地區低於-9°C），根據氣象預報，東京都心25日早上的最低溫度僅-4°C，往內陸甚至可能更冷。必須小心冷凍水管和凍結路面。

受到超強冷氣團的影響，日本24日全國各地溫度都比往年平均溫度大幅降低，氣象廳在今日午後從東北一路往南到九州，都發布了低溫警報，根據預報25日清晨日本多處將出現今年冬天最低氣溫。

超強冷氣團讓東京22日降下罕見大雪，日本氣象廳今日又發出東京地區低溫警報，距離東...
超強冷氣團讓東京22日降下罕見大雪，日本氣象廳今日又發出東京地區低溫警報，距離東京上一次出現低溫警報已經有33年。資料照片，東京記者蔡佩芳/攝影
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