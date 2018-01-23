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投資人觀望 歐股漲跌互見

2018-01-23 02:04中央社 倫敦22日綜合外電報導

在美國政府停擺的情況下，投資人佇足觀望，全球股市走勢分歧，歐股漲跌互見。

倫敦FTSE 100指數溫和下挫15.35點或0.20%，以7715.44點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲升29.24點或0.22%，收在13463.69點。

巴黎CAC 40指數漲15.48點或0.28%，收5541.99點。

法蘭克福巴黎倫敦
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