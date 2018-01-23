全球名家瞭望／非洲行動計畫 打開投資大門

2018-01-23 02:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 廖玉玲



■蕭伯樂

非洲蘊含龐大的經濟潛力早已不是新聞，但一直到現在全球政治人物始終未能成功定義出究竟要採取哪些政經措施，才能讓非洲的潛力完全發揮。這也就是德國2017年接任G20輪值主席國時為何推動G20非洲夥伴倡議的原因。

強化與非洲合作的核心，便是G20非洲行動計畫（CWA），讓相關非洲國家有機會改善基建等國內民間投資環境。

CWA的組織架構簡單明瞭：非洲國家及雙邊合作夥伴和有非洲事務經驗的國際金融組織，如非洲開發銀行（African Development Bank）、世界銀行集團以及國際貨幣基金組織（IMF）等，將共同致力於發展、協調及實施為非洲量身打造的方案。主要目標是透過改善經濟和金融狀況及強化制度，以降低私人投資風險。

長此以往，非洲聯盟2063年議程中所預想的情景就會出現：投資的增長將帶動非洲經濟和生產力、創造就業並提高生活水準。

G20非洲行動計畫代表國際發展政策的新方式。這並非德國的首創，不過當中所涵蓋的眾多雙邊及多邊關係參與國的合作協調模式，以及非洲國家所作的承諾，確實令人耳目一新。

德國把CWA視為一個由需求驅動的長期過程，對任何有意以可持續性方式改善本國國內投資環境的非洲國家開放。

但最重要的是，非洲國家本身才是決策者；他們將決定如何改善私人投資環境、與誰合作及以何種方式合作。只有非洲國家「掌握」了主動權，此倡議才能成功。

到目前為止，包括象牙海岸、摩洛哥、盧安達、塞內加爾及突尼西亞等五個非洲國家，均承諾願積極參與CWA。迦納與衣索比亞稍後也加入。

G20非洲行動計畫參與國、國際金融組織及雙邊夥伴將緊密合作，共同商討這一針對具體國家的計畫相關細節。2017年3月於德國召開的G20財長會議上，一些非G20的CWA成員國表示，願意彼此結為雙邊貿易合作夥伴。德國政府也透過由聯邦經濟發展與合作部制訂的雙邊合作框架，也就是「非洲馬歇爾計畫（Marshall Plan with Africa）」，對此做出貢獻。

行動計畫要想成功，不能只關注短期結果，不僅要在德國擔任G20主席國期間得到支持，更要在之後繼續得到G20的長期支持。

最重要的是，透過向未參與計畫的非洲國家釋出訊號，參與國取得的成就將決定此計畫是否對整個非洲都有利。

如果非洲各國、國際組織、雙邊合作夥伴及投資者所有相關方都能密切合作，CWA便能推動非洲經濟，實現可持續、強勁和包容性的增長。

（作者Wolfgang Schäuble是前德國財長、Project Syndicate專欄作家）