Intuit、GE、英特爾… 列美灣區十大求才公司

2018-01-22 16:25 世界日報 編譯組／舊金山21日電



就業資訊網站Indeed發現，灣區依舊是吸引一流科技專才的地區，舉世最大的一些企業儘管總部雖不在灣區，卻依舊在此大規模徵才。

Indeed計算了在灣區提供最高工作機會比例的公司，也探索哪些技能需求最高，並按各地區來計算科技相關工作機會，結果發現Salesforce、推特、亞馬遜、Square和Uber在舊金山招聘的人數最多。而甲骨文（Oracle）和Pandora在屋崙求才最殷切。總體來說，灣區十大求才公司為Intuit、GE、英特爾、Salesforce、臉書、Google、甲骨文、思科、亞馬遜和蘋果。

Indeed產品資深副總穆克吉（Raj Mukherjee）表示，灣區是求才重鎮並不意外，光是在舊金山，就有愈來愈多的企業發現此地人才濟濟。他說：「許多科技公司都在舊金山開設新據點，或者擴大營業，2017年臉書、Salesforce、Airbnb等公司都在舊金山簽了長期租約，創造更多就業機會。

Indeed也發現，Java、Python和敏捷開發（agile development）仍是目前科技公司最重視的技巧，對這方面有經驗的人才最吃香，而科技界的老大哥，如甲骨文和思科，搶人才的速度絕不亞於臉書、推特、Google或Uber等小老弟。

穆克吉說：「雖然蘋果、思科和甲骨文等灣區的老牌科技公司主導矽谷徵才地位，但像Tesla這樣的新興公司也在迎頭趕上，而且他們在主動接觸人才方面做得更積極。」