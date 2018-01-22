名家瞭望／氣候智能投資大趨勢

2018-01-22 03:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠



氣候行動不僅和控制全球氣溫有關，也能夠帶動世界的發展並減少貧窮。2017年11月在德國波昂舉行的COP23氣候會議上，跨國發展機構展現比以往堅決的心，要解決一個迫切且核心的問題：如何支持某些關鍵目標、並找到融資。

雖然當今的政治環境充滿變數，但氣候變遷是可以確定的事。在全球努力實現順利轉向低碳和氣候智能發展的過程中，我們必須堅持全球協力合作。多邊發展機構的重要性從未如此顯著。

氣候智能型發展有其經濟和商業上的意義，在永續基礎設施上特別是如此。我們已經見證再生能源的巨幅成長，和隨之而來的新興商業機會和就業崗位。許多氣候智能型投資同時也能降低空氣汙染和擁擠。現在開始強化抵抗力，未來就能節省成本。我們將全力支持氣候智能的發展。

作為跨國發展機構，我們的角色是為氣候解決方案重要的公共和私人融資提供便利。因此，在巴黎協定協商成功兩年後，我們愈來愈能把實現發展中國家目標的行動和資源整合起來。

光是在2016年，跨國發展機構一共為氣候融資提供逾270億美元資金，我們將繼續推動工作，擴大COP23所帶動的私人和公共氣候行動資金。

我們的承諾如下：

●兌現2015年的諾言，在2020年之前提高我們對氣候投資的支持，包括直接融資和動員措施

●透過政策支持和監管改革，擴大動員私人部門投資。這包括整合價格資訊、以創新性方式運用政策和融資工具，及適時以低於市場的優惠利率提供融資、幫助擴大氣候計畫中公部門和民間的投資

●與其他開發金融機構（DFI）一起加強國際合作力道，並提高氣候融資追蹤和溫室氣體排放報告的透明度和一致性

●將氣候變遷列為我們的行動核心、氣候政策納入主流行動，並把融資金流導向巴黎協定的方向

●支持各個國家、城市和地區各自的氣候行動計畫，並為有志奉獻的下一代人創造適合的條件

●與我們的客戶合力保護最易受氣候影響的地區，包括發展中的小島國家，同時為發展中國家引進更多融資，提高當地基礎設施、社區、生態系統和企業的抵禦能力，來因應氣候變遷的結果

以上每一項措施，都符合我們對聯合國永續發展目標的承諾。這些措施能讓氣候行動成為國際社會開發基礎設施中的關鍵一部分，也能讓各國在研究能源、水、流動性等領域的新技術和政策時，能以永續發展為核心進行。

這些是對嚴峻挑戰所產生的嚴肅回應。氣候變遷對自然環境、經濟成長和全世界人民的生活—尤其是最貧困、最脆弱的群體—構成極為嚴重的挑戰。

氣候變遷對國家經濟和對地球上每個人的威脅、以及克服這種威脅的機會，都應該得到跨國開發機構的支持。我們呼籲其他人加入我們，把氣候行動列為核心任務，一起支持氣候融資，把氣候變遷對世界造成的影響記錄下來。

（作者群包括世銀總裁金墉等多位全球主要開發銀行的領導人、Project Syndicate專欄作家）