世界經濟論壇 川普將會梅伊

2018-01-21 00:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會將於本周登場，美國總統川普將與會發表專題演說。 法新社 分享 facebook

達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會將於本周登場，歐洲央行（ECB）與日本銀行（央行）也將召開貨幣政策會議宣布最新利率決定，加上美國上季經濟成長率等數據出爐，這些都是投資人未來一周須關注的焦點。

WEF年會訂於23日（周二）起在瑞士達沃斯舉行四天，來自世界各地的政府領袖、企業執行長以及媒體與藝文界重量級人物將集聚一堂，核心討論議題是「為分裂的世界開創一個共享的未來」。

美國總統川普也將出席，成為繼前總統柯林頓之後第一位以在職總統身分與會的美國領導人，他將在26日發表專題演說，並可望趁此機會與英國首相梅伊會晤。

另一重頭戲由央行擔綱。日銀決策官員將開會兩天，可望在23日（周二）宣布按兵不動，把10年期公債殖利率目標維持在0%、基準利率維持在負0.1%不變。

道明證券分析師團隊預期，日銀會希望先見到證據顯示工資攀升且通膨率正逐步升向2%的目標，才會對外表明已開始討論縮減寬鬆措施。

ECB也可望在25日（周四）維持主要利率不變，基準的再融資利率、邊際放款利率和隔夜存款利率分別維持在0%、0.25%和負0.4%。道明證券分析師認為，ECB最快也要到3月才會宣布貨幣政策從寬鬆轉向緊縮。

ECB總裁德拉基本周的立場若顯得偏向鴿派，可能觸動歐元下跌。

投資人也將緊盯26日（周五）公布的美國去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率初估值，經濟學家預測上季季增年率為3%，低於第3季的3.2%。