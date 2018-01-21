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美政府關門...股市照漲 專家嘖嘖稱奇

2018-01-21 00:59經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市上周在聯邦政府關門的壓力下毫無懼色，標普500指數和那斯達克再創新高。從過去政府關門的例子來看，美股並未因此大跌，投資人顯然也不擔心。

從FactSet的統計來看，過去18次聯邦政府關閉期間，標普500指數收高者占44.4%，不到一半，但平均跌幅僅0.6%。標普500指數上周五漲0.4%， 全周漲0.9%，連續長達395個交易日未出現過任何一波超過5%跌勢，是1927年來首見現象。那斯達克指數上周漲1%，再創歷史新高。

不論國內外政治如何動盪，美股持續淡定攀高，連專家都嘖嘖稱奇。德銀資產管理公司美國策略師畢安科說：「我有許多理由可解釋波動為什麼降低，但這麼低卻讓人意外。」

美元倒是因聯邦政府可能停擺而受壓，儘管美國10年期公債殖利率上漲，美元上周五兌日圓仍貶值0.3%至110.81；DXY美元指數上周跌0.4%至90.572，連五周下跌。

道富環球投資首席投資策略師阿羅尼指出，投資人已知道「排除政治動盪或地緣政治事件的雜訊」，專注於經濟和企業在國會減稅案通過前即出現獲利成長。

川普就任一年來，標普500指數上漲24%，而美元和美債表現遜色。

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