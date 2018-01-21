臉書打假 優先登可信新聞

2018-01-21 00:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



臉書執行長查克柏格。 （本報系資料庫） 分享 facebook 臉書將優先凸顯獲用戶評定為最值得信賴的新聞來源，以防止虛假不實或誤導民眾的資訊在平台上廣為流傳。紐約時報股價應聲暴漲到十多年來最高。

臉書執行長查克柏格19日透過臉書貼文宣布，臉書將把「值得信賴」、「增廣見聞」和「在地」的「優質」新聞擺在優先地位。他寫道：「今天世上充斥太多聳動煽情、不實資訊和兩極對立，社群媒體讓人們能比昔日更迅速散播資訊，我們如果放任不處理，到頭來會助長這些問題。」

但臉書不當新聞可信度的仲裁者，選擇由用戶決定。

臉書正精簡「動態消息」欄內顯示的新聞數量，自本周起，臉書將開始依據用戶對新聞媒體可信度的評鑑結果，把評價高的內容出版商所提供的資訊優先置前。

臉書最近對美國用戶進行意見調查，詢問他們對不同新聞來源的熟悉和信賴度，結果將作為動態消息新聞排序的根據。這項改變將首先在美國開始試行，未來再擴及其他市場。此外，臉書也正設法把新聞報導提供新知的程度納入動態消息排序演算法，日後將顯示更多與用戶更切身相關的地方新聞。臉書將凸顯具公信力新聞媒體的消息，讓日前遭美國總統川普點名為「假新聞獎」得主的紐約時報19日股價大漲8.4%至21.9美元。臉書一周前宣布動態消息排序將首重用戶親友分享的內容，如今再宣布後續行動，以回應各界批評。