親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

臉書打假 優先登可信新聞

2018-01-21 00:57經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

臉書執行長查克柏格。 （本報系資料庫）
臉書執行長查克柏格。 （本報系資料庫）
分享
臉書將優先凸顯獲用戶評定為最值得信賴的新聞來源，以防止虛假不實或誤導民眾的資訊在平台上廣為流傳。紐約時報股價應聲暴漲到十多年來最高。

臉書執行長查克柏格19日透過臉書貼文宣布，臉書將把「值得信賴」、「增廣見聞」和「在地」的「優質」新聞擺在優先地位。他寫道：「今天世上充斥太多聳動煽情、不實資訊和兩極對立，社群媒體讓人們能比昔日更迅速散播資訊，我們如果放任不處理，到頭來會助長這些問題。」

但臉書不當新聞可信度的仲裁者，選擇由用戶決定。

臉書正精簡「動態消息」欄內顯示的新聞數量，自本周起，臉書將開始依據用戶對新聞媒體可信度的評鑑結果，把評價高的內容出版商所提供的資訊優先置前。

臉書最近對美國用戶進行意見調查，詢問他們對不同新聞來源的熟悉和信賴度，結果將作為動態消息新聞排序的根據。這項改變將首先在美國開始試行，未來再擴及其他市場。此外，臉書也正設法把新聞報導提供新知的程度納入動態消息排序演算法，日後將顯示更多與用戶更切身相關的地方新聞。臉書將凸顯具公信力新聞媒體的消息，讓日前遭美國總統川普點名為「假新聞獎」得主的紐約時報19日股價大漲8.4%至21.9美元。臉書一周前宣布動態消息排序將首重用戶親友分享的內容，如今再宣布後續行動，以回應各界批評。

紐約時報社群媒體假新聞
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

日政府要降低學名藥生產成本 鼓勵海外設廠

2018-01-20 20:27

英超市塑膠垃圾 被盯上

2018-01-21 00:59

德組閣成敗 就看今天投票

2018-01-21 00:59

世界經濟論壇 川普將會梅伊

2018-01-21 00:59

美政府關門...股市照漲 專家嘖嘖稱奇

2018-01-21 00:59

憂成癮 庫克不讓姪子碰社群

2018-01-21 00:58

可口可樂改善形象 啟動減塑大作戰

2018-01-21 00:57

美政府關門 白宮全怪民主黨

2018-01-21 00:54

過去一周市場回顧

2018-01-20 12:28

來不及採 澳洲芒果免費送

2018-01-20 12:27

日人氣甜點「南進」 原產直銷熱賣

2018-01-20 12:27

USTR批助陸入世錯誤 美中貿易戰鼓響起

2018-01-20 12:14

無視美政府恐關門僵局 歐股收高、標普和那指再創高

2018-01-20 06:09

美「爆炸性」增產 國際油價震盪

2018-01-20 01:13

蘋果：新園區地點選擇 不採競標制

2018-01-20 00:27

西班牙信評 可望重返A級

2018-01-20 00:27

中國買氣增強 國際金價看漲

2018-01-20 00:27

川普鬆綁監管法規 深得企業老闆心

2018-01-20 00:27

抗通膨債出現「寡婦行情」信號

2018-01-20 00:27

亞馬遜第二總部 20城入圍

2018-01-20 00:27

美債失寵？ 亞洲大買歐元債

2018-01-20 00:27

「邊境市場」股市燒 市值創十年新高

2018-01-20 00:27

環保民意反彈 東南亞蓋火電廠陷兩難

2018-01-20 00:27

減稅效應 美3月升息機率增

2018-01-20 00:27

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

印度政府 擬鬆綁銀行業外資持股上限

2018-01-19 01:43

東協五國 今年汽車需求可望轉強

2018-01-19 01:43

美國基礎建設計畫 傳川普30日公布

2018-01-19 01:43

泰調高最低日薪 五年來首見

2018-01-19 01:43

非科技業撐場 東南亞股匯看漲

2018-01-19 01:43

美元持續疲軟 歐日官員碎碎唸

2018-01-19 01:43

新興亞幣 今年看升4%

2018-01-13 01:10
看更多

熱門文章

美國聯邦政府又關門了 共和黨完全執政大挫敗

2018-01-20 12:10

美貿易代表署：支持陸加入WTO是個錯誤

2018-01-20 07:00

美政府關門影響有哪些？ 軍隊沒錢領但通俄案調查繼續

2018-01-20 12:21

駭人聽聞 南非婦女死後10天棺木內產嬰

2018-01-20 20:51

影／美在陸情報網瓦解 FBI逮捕華裔前情報官

2018-01-20 16:16

美聯邦政府關門 白宮歸咎民主黨

2018-01-20 15:34

川普上任一周年 最受歡迎的第一家庭成員竟然是她

2018-01-20 23:19

川普推文稱預算案「不樂觀」 美國政府恐關門

2018-01-20 11:17

首位非裔女太空人夢碎 NASA臨陣換將

2018-01-20 10:05

影／美聯邦政府關門停擺 白宮轟民主黨「魯蛇」

2018-01-20 18:06

陸女學者命案 美檢求處凶嫌極刑

2018-01-20 13:02

誰讓美國政府關門？華郵民調：川普和共和黨錯更大

2018-01-20 10:05

美國政府會不會關門？參院訂台灣時間上午11時表決

2018-01-20 08:49

川普漫漫愛國路 枕邊人不想跟他一起走

2018-01-20 10:00

政府停擺成真 共和黨執政能力遭疑

2018-01-20 14:28

杜特蒂：維護社會安定有時必須殺人

2018-01-20 14:10

川普緊抱基本盤 美政治對立回頭難

2018-01-20 14:46

天天吃生魚片 美國加州男排出5.5呎絛蟲

2018-01-20 12:53

無視美政府恐關門僵局 歐股收高、標普和那指再創高

2018-01-20 06:09

川普取消佛州行 就職周年派對 門票10萬元

2018-01-20 14:28

俄網軍亂美大選 推特67萬人恐誤信

2018-01-20 14:46

日政府要降低學名藥生產成本 鼓勵海外設廠

2018-01-20 20:27

美民眾近7成滿意經濟 但仍盼換黨掌國會

2018-01-20 11:31

超過50年的三星傳奇 法國廚神包庫斯91歲高齡辭世

2018-01-21 02:59

美國政府關門 川普最難堪週年禮

2018-01-20 13:37

美參院給難堪 川普上任週年政府即刻停擺

2018-01-20 14:10

聯邦政府關門大吉 川普就職週年好糗

2018-01-20 14:01

影／美國新版國防戰略 點名中俄「戰略競爭對手」

2018-01-20 16:34

來不及採 澳洲芒果免費送

2018-01-20 12:27

英超市製造多少塑膠垃圾是機密 估可覆蓋倫敦2.5公分

2018-01-20 12:50

川普：協議本可達成 民主黨害政府停擺

2018-01-21 02:20

新德里再陷嚴重霧霾 空陸交通大受影響

2018-01-20 14:15

進黃岩島海域美艦獨立巡航 剛進第7艦隊

2018-01-20 21:35

世衛：黃熱病無法根除 只能靠接種防疫

2018-01-20 07:51

平昌冬奧前夕 美軍轟炸機進駐關島

2018-01-20 14:46

中國工程師竊商業機密 美判5年

2018-01-20 12:38

應急措施確定未過 美聯邦政府關門

2018-01-20 13:21

日人氣甜點「南進」 原產直銷熱賣

2018-01-20 12:27

翻滾男人川普 紐約客的愛恨糾葛

2018-01-20 11:47

USTR批助陸入世錯誤 美中貿易戰鼓響起

2018-01-20 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top