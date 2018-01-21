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憂成癮 庫克不讓姪子碰社群

2018-01-21 00:58經濟日報 編譯謝汶均／綜合外電

庫克19日前往英國一所學校參訪。 本報系資料庫
庫克19日前往英國一所學校參訪。 本報系資料庫
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隨著現代人使用智慧手機的時間愈來愈長，許多家長開始擔心孩童出現智慧手機成癮問題，其中甚至不乏科技業的領導者。蘋果公司執行長庫克就表示，不希望姪子使用社群媒體，而微軟創辦人比爾蓋茲也在家中對小孩制訂嚴格的科技裝置使用規範。

庫克19日前往英國一間學校參訪時表示：「我沒有小孩，但我也會對姪子設定一些限制…有些事情是我不會允許的；我不希望他們上社群網路。」庫克也指出，他不相信過度使用科技會帶來好處，「我不會把用戶成天使用科技，視為我們的成功…我一點都不支持這種論點」。即便蘋果多年來不斷把自家產品推廣到學校內，庫克仍認為，在一些情況下，iPad並不適用在教室。他說：「依然有些概念是需要討論才能理解的…像在上文學課時，你問我覺得學生應該常常使用科技嗎？大概不會。」

蓋茲也會管控三個小孩在家使用科技裝置的情形，孩子年滿14歲前都禁用手機。當全家一起用晚餐時，他也不會讓小孩拿出手機；蓋茲同時也不允許孩子在睡前使用手機。

研究也顯示，心理健康和科技使用有關係。近期的研究指出，每天使用智慧手機長3小時以上的孩童較容易有自殺傾向，而太常上社群媒體也會使中學生出現憂鬱症的風險增加27%。

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