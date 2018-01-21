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可口可樂改善形象 啟動減塑大作戰

2018-01-21 00:57經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

可口可樂執行長昆西（James Quincey）為改善品牌形象，宣布一項宏偉的環...
可口可樂執行長昆西（James Quincey）為改善品牌形象，宣布一項宏偉的環保目標，要在2030年前達到每賣出1瓶飲料、就回收1個空瓶罐的目標，並矢言要讓公司成為減少塑膠廢棄物的領頭企業。 路透
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可口可樂執行長昆西（James Quincey）為改善品牌形象，宣布一項宏偉的環保目標，要在2030年前達到每賣出1瓶飲料、就回收1個空瓶罐的目標，並矢言要讓公司成為減少塑膠廢棄物的領頭企業。

可口可樂19日發布新聞稿表示，公司計劃透過教育推廣的方式，指導消費者遵守回收程序，希望確保公司所有產品包裝都可回收，且採用回收材料的比率持續提高、到2030年能達到50%。可口可樂產品包裝有玻璃罐、鋁罐、紙杯等，但減少塑膠瓶將是首要目標。

昆西說，實現這項目標的最大挑戰將會在開發中國家，以及全球四分之一未設立任何正式回收準則的國家，「那很明顯將需要先做很多基本功課，和非常多組織和政府合力建造基礎設施」。

這家跨足全球200多國的老字號飲料公司之所以設立宏大的環保目標，是希望藉此改善在消費者心目中的形象，因為消費者要求企業負起環境保護負責的呼聲愈來愈高。

據去年一項報告，考量消費者需求和企業最佳實踐等因素後，永續性包裝產業的市場規模2025年將達到4,403億美元。

但環保團體Greenpeace立即批評，可口可樂的計畫中不包括減少一次性塑膠瓶，這種塑膠瓶每年用量已逾1,100億瓶；Greenpeace曾點名可口可樂、百事和雀巢是全球製造最多汙染的企業。

不過昆西反駁，若可口可樂回收了所有空瓶，就不會再有所謂的一次性塑膠瓶，所有空瓶都將被賦予新生命。

近來各大公司展開減塑大戰，同樣常被批評包裝浪費的麥當勞宣布，旗下所有門市2025年前都要能回收包裝外盒，目前僅10%門市有能力回收，且所有產品包裝將改採可再生、可回收或經環保認證材料製作，較目前的50%大幅提高。

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可口可樂麥當勞
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