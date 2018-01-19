市場觀望財報 美股早盤歷史高點前止步

2018-01-19 02:32 中央社 紐約18日綜合外電報導



在投資人觀望下一波企業財報的情況下，美股今天早盤在逼近歷史高點處止步。根據現已公布的財報，各大銀行業績優於預期。

華爾街開盤約25分鐘後，道瓊工業指數小幅漲升到26120.72點；昨天收盤首次站上26000點。

標準普爾指數微漲不到0.1%，來到2803.67點；科技股那斯達克指數走低0.1%，來到7294.37點。

過去一週期間公布財報的摩根大通銀行（JP Morgan Chase）和美國銀行（Bank of America）等金融機構的獲利都優於預期，接下來其他類股也將相繼公布財報。