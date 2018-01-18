別太依靠便利商店！日學者預言24小時無休社會將消失

2018-01-18 01:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



深夜餓了，到便利商店買個茶葉蛋；大清早想吃熱烘烘的早餐，24小時速食店可以滿足你.....現代人的生活，愈來愈依靠24小時不休息的便利商店或速食店。但就在發明了便利商店的日本，卻有學者預言，隨著高齡化與少子化造成的勞動力銳減，我們習慣的24小時無休社會必須消失。

日本人口研究專家河合雅司在新書「未來年表」中，預測隨高齡化與少子化、日本社會將面臨的重大改變包括:2018年國立大學面臨倒閉危機、2020年半數女性超過50歲、2027年血庫嚴重缺血，重要手術無法進行、2030年銀行、醫院、安養院一一從地方消失、2033年每3戶就有1戶空屋、2039年火葬場嚴重不足、2050年食物缺乏，捲入世界糧食戰爭.......

他指出，日本一直是「過度方便的社會」，便利商店與速食店24小時、365天都在營業；百貨公司與大型超市過年當天就開賣，只要透過網路購物，貨品當日送到府。這樣的方便性推動日本經濟的成長，卻也讓員工長時間工作。

當勞動人口減少、社會高齡化，要維持這種「24小時無休社會」的經濟模式是不可能的。河合雅司認為，人們首先必須放棄「24小時無休社會」概念。習慣以低廉價格享受無微不至的消費者，必須徹底改變觀念，像歐美國家一樣學會接受「不方便」。在歐美，許多商店在深夜和星期天不營業的；年假期間，所有家庭會先買好食物備用。