WEF全球風險報告：強權衝突風險大增

2018-01-18 02:02 中央社 柏林17日綜合外電報導



世界經濟論壇（WEF）在瑞士達佛斯（Davos）召開年會數天前，今天公布全球風險報告指出，強權之間的政治和經濟衝突風險已大幅上升，包括直截了當的軍事衝突。

全球風險報告（Global Risks Report）強調2018年若干首要風險，包括極端氣候和氣溫所形成的環境威脅、經濟不平等和網路攻擊。

但在美國和北韓爆發口舌之爭一年後，地緣政治的憂慮遽增，最為引人注目，恐使世局比以往數十年更接近核戰邊緣。

世界經濟論壇預定23日至26日在達佛斯舉行年會，將有70位國家元首和政府領導人、名流、企業執行長和數一數二的銀行家參與盛會，川普預定在閉幕日發表演說。

根據風險報告，大約79%受訪者認為，國與國之間軍事衝突風險已升高。除了朝鮮半島衝突的威脅外，報告並且指出中東地區新的軍事衝突風險。

報告指出，魅力強人政治已在全球各地竄起，並說，由於以規定為基礎的多邊主義所獲支持衰退，使得政治、經濟和環境風險更加升高。

隨著全球成長恢復，經濟憂慮已大幅緩和。然而報告中指出，所得不平等在許多國家是「有害的問題」。報告中警告，在高債務水平、低存款率以及年金準備金不足的情況下，經濟環境不容自滿。