陳唐山與蕭美琴：印度地位重要台應更瞭解

2018-01-18 01:48 中央社 新德里17日專電



美國提出印太戰略架構，凸顯印度的區域地位。在新德里出席「瑞辛納對話」的遠景基金會董事長陳唐山與立委蕭美琴都認為，台灣應更積極參與，強化對印度的瞭解與往來。

川普政府以印度洋與太平洋戰略架構取代歐巴馬政府的重返亞太後，高度支持印度的戰略地位，印度的區域角色日益重要。

已舉辦3屆的瑞辛納對話（Raisina Dialogue），是印方推動的區域性外交暨國防論壇，16日起在新德里進行3天的議程，與會人數從去年的300人增加至500人，台灣已連續3屆有智庫與學界專家出席。

今年與會的遠景基金會董事長陳唐山向中央社記者表示，二次世界大戰後，目前應是世界變動最厲害的時刻，包括中國崛起、美國總統川普當選後的政策變化，及東南亞等新興經濟體的發展變得更有實力。印度在變化中扮演重要角色，無論從國際戰略角度或反恐來看，戰略位置都相當重要。

陳唐山指出，印度是政治、經濟和文化大國，台灣有必要加強對印度的瞭解，瞭解之後才能產生力量，進而強化台印間的合作與交流。他認為台灣的大學、智庫應培育更多研究印度的人才。

以遠景基金會資深顧問身份出席瑞辛納對話的立委蕭美琴指出，由於整個區域情勢改變，川普宣示強化印太關係，印度的崛起和中國推動一帶一路，各國都想更積極參與區域經營，台灣當然不能置身事外。

蕭美琴說，瑞辛納對話有許多政府、軍方、學界與民間企業界參與，是非常重要且多元的區域、外交與安全對話平台。台灣雖遭受政治壓力，但應以各種方式來參與，不能在重要議題討論中缺席。

她指出，在台印經貿關係上，政府正推行新南向政策，與印度的往來還有許多成長與發揮的空間，因此此行除參與區域對話，對印度整體發展與情勢有進一步瞭解，也是非常有意義的。

蕭美琴表示，印度是龐大的市場，且生育率高，市場不斷成長，加上許多科技領域有許多卓越成就，台印在經貿有許多合作空間。

蕭美琴說，在對岸打壓下，台印間的官方關係受到侷限，更應透過國會外交、經貿往來、民間互動和學術界間的瞭解和認識，增加彼此的瞭解與合作。台灣也希望更多印度青年到台灣留學，相信在全球人才的融合下，能強化台灣的國際化和台印的合作契機。