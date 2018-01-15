彭博：中國崛起 北京攻入美國後院

2018-01-15 23:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



彭博資訊報導，近年中國崛起，成為美國國際經濟競爭對手的最明顯之處，就在「美國後院」的拉丁美洲。近年中國已經取代美國，成為智利、巴西等國最大貿易夥伴，加上美墨邊境築牆、美古關係再次凍結以及美國退出巴黎氣候協定，這些變數都令北京有更多空間大顯身手。

中國在2009年超越美國，成為巴西最大出口市場，從鐵礦砂到黃豆，巴西都擴大對華出口。若不計墨西哥，且只看南美國家，中國已經在2010年成為拉丁美洲最大貿易夥伴。

在北美自貿協定（NAFTA）零關稅措施帶動下，墨國成為例外，這個國家多數出口仍仰賴美國市場。2016年墨國對美國出口額3,030億美元，遠高於對中國的54億美元。

然而，若美國總統川普真的退出NAFTA，導致美墨關稅變高，北京可能因此加快在拉丁美洲攻城掠地的腳步。考量NAFTA可能廢止，且墨國地處拉丁美洲，成為天然樞紐，墨國已經提出擴大非美國家貿易的應變計畫。

不過，就算美墨關係變壞，也不代表北京可撈盡好處，原因是中國尋求從拉丁美洲進口大宗商品，而墨國外銷到北方鄰國金額最高的是汽車、汽車零組件及電子產品，這些都是大陸已經在大量生產的產品。