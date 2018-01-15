親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夏威夷飛彈虛驚
南北韓破冰會談
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

2017年中國賣最好的手機不是iPhone 是這支

2018-01-15 23:04經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

市調機構Counterpoint在15日發布的數據顯示，去年中國最暢銷的智慧手機為Oppo R9s，市占率達3%，高於蘋果iPhone 7 Plus的2.8%，但蘋果是唯一擠進前十大熱賣手機的外國品牌。

Counterpoint分析師閆占孟表示，去年上半年iPhone 7的表現不錯，下半年更受惠於手機降價。小螢幕iPhone 7去年市占率為2.4%，是中國第五大熱銷手機。

閆占孟說，iPhone 7 Plus賣得比iPhone 7好，證明現在中國市場的消費者不光看價格，可能更重視規格。在前五大銷量最佳手機中，其餘兩款手機是Vivo X9和Oppo A57。

過去兩年蘋果在中國市場陷入苦戰，但最近獲利顯示業績出現好轉跡象，蘋果年度第4季大中華地區的營收較一年前躍增12%。

中國智慧手機市場的競爭愈來愈激烈，原本這個市場一度是三星的天下，但現在已經由中國本土業者掌控。國際數據資訊公司（IDC）的資料顯示，去年第3季華為市占率19.4%，緊接著是Oppo、Vivo、小米，之後才是蘋果。

華為一直砸大錢做行銷，現在已經開花結果，華為已經是全球第三大智慧手機製造商，華為發動「機海戰術」，售價都不一樣，藉此吸引各種階層的消費者。

（圖／路透）
（圖／路透）
分享

相關新聞

全球第5大鑽石出土！英開採商Gem股價大漲近15%

2018-01-15 23:06

數位時代新術語：你在不知不覺中 「微偷情」嗎？

2018-01-15 17:05

移民至中、巴的印度人 遺留下的「敵方資產」將拍賣

2018-01-15 14:58

這個神祕快手推特鄉民 吸引日本交易員瘋狂關注

2018-01-15 09:58

跨部會討論後 韓再決定是否推動關閉加密貨幣交易所

2018-01-15 09:10

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-01-15 06:56

2018全球名家瞭望／對抗北韓 亞洲城市一起來

2018-01-15 03:31

邊境市場 閃耀四顆星

2018-01-15 00:14

終結危機 靠曼德拉接班人

2018-01-15 00:14

祖馬主政 金融市場亂了套

2018-01-15 00:14

南非貪腐纏身 彩虹國度失色

2018-01-15 00:14

老美賣屋 接受比特幣付款

2018-01-15 00:12

底特律車展 貨卡霸氣回歸

2018-01-15 00:12

韓加密貨幣交易 改採實名制

2018-01-15 00:12

11國下周聚會 CPTPP有望3月簽定

2018-01-15 00:09

美債轉空…有跡象沒定論

2018-01-15 00:09

美股上衝 面臨三道逆風

2018-01-15 00:09

亞洲油價 現回檔訊號

2018-01-15 00:09

美貿易保護主義又端上檯面 市場憂心

2018-01-15 00:09

韓年輕人真衰！失業率持續逾十趴 跟OECD國家相反

2018-01-14 23:26

最低工資上漲效應 美速食業擬聘機器收銀員

2018-01-14 00:00

查克柏格喊改革臉書 身家一夕減33億美元

2018-01-14 00:00

日平價拉麵店 生存不易

2018-01-14 00:00

負殖利率債失血 八天少1兆美元

2018-01-14 00:00

美財長籲G20聯手 管制虛擬幣

2018-01-14 00:00

科技業跨足金融 歐盟開門

2018-01-14 00:00

英軟脫歐機率增 英鎊歡呼

2018-01-14 00:00

美股達「全面多頭」 當心過熱

2018-01-14 00:00

新興亞幣 今年看升4%

2018-01-13 01:10
看更多

熱門文章

青年直播哭訴 剛懷孕女友被親哥哥帶去開房

2018-01-15 09:00

俄國天兵熱飯吃 竟燒掉價值1500萬元裝甲車

2018-01-15 15:43

川普對夏威夷假警報沒反應 華郵：他已放棄當國家元首

2018-01-15 10:03

美國名校拒當中共喉舌 拒收統戰機構捐款

2018-01-15 17:38

影／土耳其客機降落衝出跑道 機輪卡山崖險墜黑海

2018-01-15 13:13

數位時代新術語：你在不知不覺中 「微偷情」嗎？

2018-01-15 17:05

靈媒代答「我願意」… 她出海嫁給18世紀海盜鬼魂

2018-01-15 14:04

北韓會談代表玄松月 金正日、金正恩父子都愛她

2018-01-15 12:03

飛天車禍！加州房車撞進2樓牙科診所

2018-01-15 10:22

移民至中、巴的印度人 遺留下的「敵方資產」將拍賣

2018-01-15 14:58

打輸電玩而暴怒 28歲男子開槍射殺68歲母親

2018-01-15 17:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-01-15 06:56

這個神祕快手推特鄉民 吸引日本交易員瘋狂關注

2018-01-15 09:58

抗大陸霧霾／首爾大眾運輸今免費 汽車部分限行

2018-01-15 08:10

夏威夷誤發飛彈警報 可能無防錯機制

2018-01-15 04:38

印尼證交所坍塌 目擊者：多人倒地流血

2018-01-15 19:42

女友戰種族貶準王妃 英獨立黨魁速分手

2018-01-15 20:08

菲律賓馬永火山溫和噴出熔岩 撤逾9千人

2018-01-15 17:37

南韓代表跨越邊界進入北韓會談 消息遭封鎖

2018-01-15 12:48

「下三濫國家」後 川普被揭侮辱韓裔女情報官

2018-01-16 00:41

影／飛天車禍撞進房屋二樓！美駕駛嗑藥超速釀禍

2018-01-15 13:35

加州土石流增至20死 搜救仍持續

2018-01-15 01:53

西國總理：若流亡領袖再當選 將持續統治加泰隆尼亞

2018-01-15 21:12

抨擊「我也是」運動惹議 老牌女星道歉：只是討厭公審

2018-01-15 12:59

川普上任將滿一年 10大尷尬時刻回顧

2018-01-15 11:58

日防衛省斷定 釣魚台周邊潛行的是中共攻擊型潛艦

2018-01-15 14:26

日銀總裁黑田對通膨看法較正面 日圓升抵四個月高峰

2018-01-15 13:36

2017年中國賣最好的手機不是iPhone 是這支

2018-01-15 23:04

玄松月現身板門店會談 為訪問南韓鋪路

2018-01-15 14:23

為何日圓匯率升至4個月來高點 原因是這兩個

2018-01-15 11:51

川普第一任妻子伊凡娜：川普絕無種族歧視

2018-01-16 00:46

印尼證交所樓層坍踏意外致72人受傷 現已恢復交易

2018-01-15 17:33

百年謎團 到底誰殺了史丹福夫人？

2018-01-15 16:35

訂單停滯 空巴A380巨無霸客機恐停產

2018-01-15 20:30

不受恐攻與加泰危機影響！ 西班牙擠下美成第二大旅遊國

2018-01-15 22:22

谷歌創投資助 萬能流感疫苗5年後推出

2018-01-15 14:02

北韓：離散家屬團聚 先遣返脫北服務員

2018-01-15 13:50

全球第5大鑽石出土！英開採商Gem股價大漲近15%

2018-01-15 23:06

冬奧反恐！韓海關自26日起嚴查行李 入境恐延長2-3小時

2018-01-15 10:41

火山口冒紅光 菲律賓馬永火山恐將噴發

2018-01-15 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top