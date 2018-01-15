2017年中國賣最好的手機不是iPhone 是這支

2018-01-15 23:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



市調機構Counterpoint在15日發布的數據顯示，去年中國最暢銷的智慧手機為Oppo R9s，市占率達3%，高於蘋果iPhone 7 Plus的2.8%，但蘋果是唯一擠進前十大熱賣手機的外國品牌。

Counterpoint分析師閆占孟表示，去年上半年iPhone 7的表現不錯，下半年更受惠於手機降價。小螢幕iPhone 7去年市占率為2.4%，是中國第五大熱銷手機。

閆占孟說，iPhone 7 Plus賣得比iPhone 7好，證明現在中國市場的消費者不光看價格，可能更重視規格。在前五大銷量最佳手機中，其餘兩款手機是Vivo X9和Oppo A57。

過去兩年蘋果在中國市場陷入苦戰，但最近獲利顯示業績出現好轉跡象，蘋果年度第4季大中華地區的營收較一年前躍增12%。

中國智慧手機市場的競爭愈來愈激烈，原本這個市場一度是三星的天下，但現在已經由中國本土業者掌控。國際數據資訊公司（IDC）的資料顯示，去年第3季華為市占率19.4%，緊接著是Oppo、Vivo、小米，之後才是蘋果。