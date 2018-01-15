銅價看漲情緒降溫 因陸需求可能減少、產量可能增加

2018-01-15 23:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



原先看帶樂觀銅價展望的避險基金，現在陷入遲疑了，一個月來首度減碼銅淨多頭部位，原因是中國的需求降溫，且礦商可能擴大生產，反映市場看多銅價的情緒降溫。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在9日止當周裡，避險基金等投機客削減5.9%的淨多頭部位，降至106,471口期貨與選擇權合約，為去年12月中旬以來首度減碼。

在上周的彭博資訊調查中，交易員與分析師預估銅價會跌，看跌的受訪者所持的原因是中國需求趨緩，並預料去年底的漲勢難以延續。Global X銅礦商ETF空頭部位也逐步回升。

保德信金融集團（Prudential）首席市場策略師寇斯比表示，愈來愈多人認為中國經濟不會像原先預料般大幅減速，因此銅價應該會漲，但銅價仍有個問題，就是中國經濟日益朝消費者導向轉型，對工業商品的需求可能沒會那麼強。

在中國遏止工業汙染之際，銅業精煉活動也遭抑制，上月江西銅業宣布停工，好讓政府對汙染排放做進一步評估。

史福伯登公司（Sanford Berstein）分析師說，去年全球銅礦產量多年來首度下滑，但今明兩年可能會擴產，秘魯、智利、剛果、尚比亞及巴拿馬的銅礦計畫都即將投產。