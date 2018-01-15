人民幣國際化跨大步！德國央行將把人民幣納入外匯存底

2018-01-15 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



德國聯邦銀行（央行）理事董布雷（Andreas Dombret）表示，該央行已決定把人民幣納入外匯存底組合，且其他歐洲國家央行也多有參與，預料將進一步提升人民幣的國際地位。

董布雷說，去年歐洲央行（ECB）對人民幣投資5億歐元時，德國央行也占其中一部分；至於各會員國央行分配多少，他不予置評，「愈來愈多國家央行都把人民幣納入為外匯存底組合，不只ECB，歐洲其他國家的央行也如此」。

董布雷說，「德國的金額雖不大，但已是我們決定的事，且我們要參與其中。事實是人民幣已被納入特別提款權（SDR）的準備貨幣籃，以及ECB決定如此，這是我們考慮的兩項因素」。

不過，由於中國實施資金管制，人民幣在國際間的流通排名已從2015年8月時的第四位，降到目前的第六；中國當局擔心金融情勢不穩定，將繼續嚴格控管人民幣匯率。

董布雷表示，他也關切人民幣並非依循完全自由的浮動匯率制度，但既然人民幣已「入籃」，德國央行就須履行使用人民幣的義務。

他說，中國貨幣國際化「可以再向前走，這也是既定方向」。他也表示，人民幣現在的用途已比過去更廣，「的確存在障礙，有時還有政治干預，而法規將如何改變，並非100%可以預測」。

德國央行一直致力於使法蘭克福成為歐洲的人民幣交易中心，但官員表示相關設施的使用率偏低。董布雷特別提到「一帶一路」計畫，可能是加速人民幣國際化的因素之一，「與中國的貿易聯繫也將更密集」。

對於美國認為中國刻意操縱人民幣匯率，董布雷說，德銀的分析顯示人民幣匯率並未被低估，「依據我們的估算，人民幣匯率並未讓中國出口商居於競爭優勢，反而是外界低估了中國經濟的價格競爭力，因此指控人民幣匯率遭到低估並不合理」。