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新聞幕後／北京傳出減持美債風向球的動機

2018-01-14 23:02經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

中國是美國最大債主，但上周彭博資訊卻引述未具名消息來源報導中國政府官員建議北京減緩甚至停止購買美債，利空引發美國10年期公債殖利率飆上2.597%，寫下去年3月15日以來最高水準。

中國國家外匯局隨後馬上闢謠，稱彭博的新聞可能是「假消息」，中國的外匯存底分散布局，投資美債是市場行為，但美媒CNBC報導，這條消息引發的市場混亂可能是北京想藉此警告華府，現在美中兩國在貿易問題上出現摩擦，華府對北京處理北韓危機也失去耐性。

中國持有1.2兆美元的美債，是美國最大債主，中國向美國買公債，等於借錢給美國，華府再拿發債取得的資金挹注財政。

施羅德投資管理公司（Schroders）亞洲固定收益部門主管梅洛表示，若美國政府祭出關稅手段，中國不想陷入被動，北京想表明立場，中國是國際舞台大咖，而非承受美國巨棒的小國。

專家認為，上述發展顯示美中兩國的態度日趨強硬，儘管北京並未發出非常明確的威脅，但可能是兩國貿易關係轉趨緊張的前奏。

分析師預料，在共和黨推動稅改案的情況下，美國的稅收可能會減少，但今年美國的支出可能會增加，導致美國背負的債務愈來愈多。

北京可能也會擔憂美債的價值，但瑞穗銀行經濟學家瓦拉丹認為，中國不可能搬石頭砸自己的腳，不可能立刻大舉拋售美債，比較可能的做法是逐步減持美債，減緩對市場的衝擊。

這並非中國第一次威脅減持美債，在全球金融海嘯期間，中國國務院前總理溫家寶曾在2009年表示：「我們把巨額資金借給美國，當然關心資產安全，說句老實話，我確實有些擔心。」

（圖／美聯社）
（圖／美聯社）
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北京外匯金融海嘯

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