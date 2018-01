知道BTD是什麼意思嗎?股市新手看過來!

2018-01-13 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



每個行業都有慣用的術語,或稱行話,股票交易也不例外。諸如「逢低買進」、「獲利了結」等說法,交易員幾乎天天掛在嘴上,有的比喻生動,有的琅琅上口,有的淺白但深具智慧。可知這些股市常用語的英文怎麼說嗎?

以下是美國財經網站MarketWatch精選的入門級股市常用語:

股價走高時

●「Buy the dip」(BTD):逢低買進。意思是趁行情下跌時進場買股票,前提是你相信價格會再漲。若是看走眼,可能蒙受損失。

●「More room to run」:還有上漲空間。認為行情會漲得更高,也就是相信股市榮景尚未結束,牛市還會繼續向前奔馳。

●「Taking profits」(或profit-taking):獲利了結。意指賣出股票,讓獲利落袋為安。也許大盤還可望繼續漲,但為避免風險,適時停利有其必要。

●「Green shoots」:綠芽、春芽。意指股市回春或經濟復甦的初步跡象。

股價要跌時

●「Dead cat bounce」:死貓反彈。線圖分析師用此語形容股價在大跌後稍微彈升,但這種熊市反彈通常為時短暫。

●「Catch a falling knife」:接落下的刀。比喻投資危險。尤其在股市重挫、跌勢似乎深不見底時,投資人若是太早進場撿便宜,可能受傷慘重。

●「Frothy」:漲得冒泡、起泡。想像一杯啤酒上層布滿泡泡。華爾街人士用「冒泡」、「起泡」,形容股價漲得太高,可能難以為繼,是直接稱「泡沫」(bubble)之外的另一種說法。

●「Rush for the exits」:匆忙退場。形容投資人陷入恐慌,在市場剛開始下跌時就急著殺出持股,導致市場賣壓加劇。

後市多空展望不明時

●「Don't fight the Fed」:不要與聯準會(Fed)對做。這句股市俗諺意指接受央行政策,順勢操作,讓自己的投資組合受益於央行的貨幣政策調整,而不是頑強抗拒,而導致投資虧錢。

●「Buy (on) the rumor, sell (on) the news」:謠言傳出時買進,消息證實後賣出。這句俗諺對短線投機客較適用,對長期投資人不適用。市場耳語,不論是經濟數據、企業重大宣布或發展,常提供短線交易機會。在消息剛浮現(且股價尚低)時買進,一旦消息見報並獲得證實,股價可能已水漲船高,此時逢高賣出可賺一筆。

●「Shoot first, ask questions later」:先下手,再發問。也就是說:現在先賣出,有問題以後再細究 (Sell now, ask questions later)。此語描述的市場情況不像「匆忙退場」那麼嚴重,意指賣方直覺該賣出,即使尚未完全了解原因何在。

●「A stock pickers market」:選股者的市場。 指的是某一段時期,期間買進個股的投資人(例如靠挑選個股維生的基金經理人),會比選擇被動投資工具(例如共同基金或ETF指數股票型基金)的投資人更有賺頭。

●「Pullback」:拉回、回檔。意指股價下跌。常與「健康的」(healthy)、「良性的」(good)、「正常的」(normal)這類形容詞合用,意味股價暫時回跌無須憂慮,不久可望回升。

●「Window dressing」:美化帳面。如同零售店在假期間用窗飾裝點門面吸引購物者,基金經理人也可能調整投資組合吸引投資人,例如賣掉虧錢的投資、買進市場贏家。

●「Wall of worry」:憂慮之牆。意指雖然有很多隱憂(例如一連串的利空消息),但攀越這道障礙牆後,股市將步上坦途。

●「The market doesn't move in a straight line」:大盤不是走直線。意思是,股價總是上下起伏,有漲也有跌,這是常態。