知道BTD是什麼意思嗎？股市新手看過來！

2018-01-13 23:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



每個行業都有慣用的術語，或稱行話，股票交易也不例外。諸如「逢低買進」、「獲利了結」等說法，交易員幾乎天天掛在嘴上，有的比喻生動，有的琅琅上口，有的淺白但深具智慧。可知這些股市常用語的英文怎麼說嗎？

以下是美國財經網站MarketWatch精選的入門級股市常用語：

股價走高時

●「Buy the dip」（BTD）：逢低買進。意思是趁行情下跌時進場買股票，前提是你相信價格會再漲。若是看走眼，可能蒙受損失。

●「More room to run」：還有上漲空間。認為行情會漲得更高，也就是相信股市榮景尚未結束，牛市還會繼續向前奔馳。

●「Taking profits」(或profit-taking)：獲利了結。意指賣出股票，讓獲利落袋為安。也許大盤還可望繼續漲，但為避免風險，適時停利有其必要。

●「Green shoots」：綠芽、春芽。意指股市回春或經濟復甦的初步跡象。

股價要跌時

●「Dead cat bounce」：死貓反彈。線圖分析師用此語形容股價在大跌後稍微彈升，但這種熊市反彈通常為時短暫。

●「Catch a falling knife」：接落下的刀。比喻投資危險。尤其在股市重挫、跌勢似乎深不見底時，投資人若是太早進場撿便宜，可能受傷慘重。

●「Frothy」：漲得冒泡、起泡。想像一杯啤酒上層布滿泡泡。華爾街人士用「冒泡」、「起泡」，形容股價漲得太高，可能難以為繼，是直接稱「泡沫」（bubble）之外的另一種說法。

●「Rush for the exits」：匆忙退場。形容投資人陷入恐慌，在市場剛開始下跌時就急著殺出持股，導致市場賣壓加劇。

後市多空展望不明時

●「Don't fight the Fed」：不要與聯準會（Fed）對做。這句股市俗諺意指接受央行政策，順勢操作，讓自己的投資組合受益於央行的貨幣政策調整，而不是頑強抗拒，而導致投資虧錢。

●「Buy (on) the rumor, sell (on) the news」：謠言傳出時買進，消息證實後賣出。這句俗諺對短線投機客較適用，對長期投資人不適用。市場耳語，不論是經濟數據、企業重大宣布或發展，常提供短線交易機會。在消息剛浮現（且股價尚低）時買進，一旦消息見報並獲得證實，股價可能已水漲船高，此時逢高賣出可賺一筆。

●「Shoot first, ask questions later」：先下手，再發問。也就是說：現在先賣出，有問題以後再細究 (Sell now, ask questions later)。此語描述的市場情況不像「匆忙退場」那麼嚴重，意指賣方直覺該賣出，即使尚未完全了解原因何在。

●「A stock pickers market」：選股者的市場。 指的是某一段時期，期間買進個股的投資人（例如靠挑選個股維生的基金經理人），會比選擇被動投資工具（例如共同基金或ETF指數股票型基金）的投資人更有賺頭。

●「Pullback」：拉回、回檔。意指股價下跌。常與「健康的」（healthy）、「良性的」（good）、「正常的」（normal）這類形容詞合用，意味股價暫時回跌無須憂慮，不久可望回升。

●「Window dressing」：美化帳面。如同零售店在假期間用窗飾裝點門面吸引購物者，基金經理人也可能調整投資組合吸引投資人，例如賣掉虧錢的投資、買進市場贏家。

●「Wall of worry」：憂慮之牆。意指雖然有很多隱憂（例如一連串的利空消息），但攀越這道障礙牆後，股市將步上坦途。

●「The market doesn't move in a straight line」：大盤不是走直線。意思是，股價總是上下起伏，有漲也有跌，這是常態。