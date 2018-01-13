2018年台灣精品活動 越南胡志明市登場

2018-01-13 22:34 中央社 河內13日電



2018年台灣精品越南市場推廣活動，今天率先在胡志明市起跑，藉由贊助越南最知名胡志明市愛心公益路跑（HCMC Run）以及設置台灣精品館，積極將台灣優質產品推廣給消費者。

由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，自2011年開始在越南推廣，今年邁入第8年。看好越南市場與配合政府新南向政策，主辦單位今年繼續以擴大當地市場拓銷活動數量、規模及創新業務等，協助品牌廠商爭取商機。

主辦單位今年再度贊助越南胡志明市愛心公益路跑，在現場辦理台灣精品運動行銷體驗活動，以響應公益並結合運動行銷的方式推廣台灣精品。

台灣精品體驗活動今天上午拉開序幕，聚焦推廣運動休閒、健康照護及輕薄時尚行動概念資通訊台灣精品，展出包括宏碁、華碩、HTC、光陽、喬山等品牌。

主辦單位事先積極宣傳廣告，今天在展區設有舞台，邀請越南明星，也是台灣精品越南市場代言人明恆（Minh Hang）到場，與消費者互動與交流，並安排多項歌舞演出及抽獎等活動，吸引大批消費者參觀體驗。

主辦單位指出，「台灣產業形象廣宣計畫」長期耕耘越南市場，積極推廣台灣精品，至今計劃成效顯著，越南民眾日益肯定台灣品牌，消費者購買意願也提升。

台灣精品連續4度參與胡志明公益路跑，獲越南相關單位高度重視，不僅有效提升台灣形象，也符合新南向推廣以人為本的交流概念。