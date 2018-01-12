漫威宇宙將有中國超級英雄 拓亞洲市場

2018-01-12 22:30 中央社 馬尼拉12日綜合外電報導



漫畫巨頭漫威積極布局亞洲市場，其總編輯賽布斯基表示，蜘蛛人、鋼鐵人和X戰警之外，「漫威宇宙」這個具有英雄色彩的殿堂很快將會加入中國的超級英雄新角色。

法新社報導，漫威漫畫（Marvel Comics）總編輯賽布斯基（C.B. Cebulski）說，這家迪士尼旗下子公司在中國發行手機遊戲、在韓國開設「漫威專賣店」（Marvel Stores），也在菲律賓尋找藝術人才，再再展現吸納亞洲粉絲的決心。

賽布斯基為招募新血而走訪馬尼拉一間主要大學時表示：「我們一直不斷取得進展，特別是在亞洲。我們試圖僱用更多的亞洲創作者、作家及藝術家，把他們的文化元素帶進漫威漫畫。」

賽布斯基說，漫威計劃推出兩個來自中國的新超級英雄Sword Master和Aero。

他說：「兩個角色在很大程度上會根據中國文化和中國神話，但場景是現代，而且他們將與（漫威宇宙）其他英雄互動。」

賽布斯基也說，這些新角色將會借重在亞洲更受歡迎的日本漫畫（Manga）風格。

過去兩年住在亞洲的賽布斯基目前擔任漫威亞洲區副總裁，他坦言漫威過去並未給予亞洲角色跟美國隊長或綠巨人浩克相當的重要地位。