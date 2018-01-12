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中尼跨境光纖開通 尼泊爾接入中國網路

2018-01-12 22:30中央社 北京12日電

中國與尼泊爾陸上跨境光纜開通暨商用化儀式，今天在加德滿都的尼泊爾電信（NT）總部舉行。日後尼國網路將可經中國網路連往亞太通信樞紐香港，無須再轉經印度

中尼光纜建設專案，是中國電信近年來搭建與周邊接壤國家跨境光纜通道建設戰略的一部分。經過各方努力，該專案於2017年10月實現與尼泊爾營運商直達的互聯互通及網際網路業務的載入。經試用，該專案已具備商業化條件。

中新網報導，中國駐尼泊爾大使于紅在啟用儀式表示，中尼光纜不僅能縮短兩國遠距通訊的網路時延（延遲，latency），更能增進兩國的緊密關係。中尼光纜是兩國在「一帶一路」框架下合作的重要成就，也將成為兩國互聯互通領域的里程碑。

尼泊爾資訊通訊部長巴斯奈特（Mohan BahadurBasnet）表示，中尼光纜的開通有利於尼泊爾經濟社會發展，也能促進尼泊爾的全球化進程，希望中尼兩國未來能有更多此類互惠互利的合作項目。

中國電信國際有限公司南亞區域首席代表王永林表示，穿過喜馬拉雅山脈的中尼光纜開通，不僅是中尼兩國歷史上第一個直達的網路路由服務，也降低尼泊爾經過中國通往歐洲、中亞的網路時延。

他指出，中尼光纖提升了尼泊爾國際出口網路的多樣性和安全性，在4G網路時代大流量的背景下，為尼泊爾民眾的網路資費下降提供了可能性。

報導稱，目前尼泊爾首都加德滿都出發經中尼光纜到達亞太通信樞紐香港的時延，只有73毫秒，比經印度通過海底光纜到達香港縮短了至少40毫秒。

此外，中尼光纜的開通也有利於把尼泊爾打造成中國、印度間資訊傳輸的轉接樞紐，為尼泊爾經濟成長增添新引擎。

尼泊爾香港印度
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