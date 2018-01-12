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印度超越德國 成為全球第四大汽車市場

2018-01-12 10:21經濟日報 記者易起宇╱即時報導

印度去年超越德國成為全球第四大汽車市場，由此可見，新興國家對汽車產業的重要性已愈來愈重要。

印度汽車製造商協會（SIAM）11日發表數據顯示，印度去年全年新車銷售較前年成長10%至歷年新高的約401萬輛，超越德國的約344萬輛，成為全球第四大汽車市場。

日經新聞報導，印度近年來在汽車市場的表現一直亮眼，十年來市場規模已擴大一倍。IHS Markit研究公司預料印度的汽車市場擴張速度還會繼續維持年成長率近10%，最快2020年就會超越第三大市場日本。

印度的汽車市場會如此快速擴大，主要拜經濟成長拉抬消費者所得所賜。世界銀行數據顯示，印度2007年和2016年間的人均國內生產毛額（GDP per capital）成長約70%至逾1,700美元。自從印度總理莫迪2014年開始掌權以來，印度的GDP年成長率一直維持在7%左右。

新興市場早已是全球汽車銷售的主要成長動力，從2010年起，新興市場銷售就已占全球超過一半比率，中國更從2009年起就成為全球最大汽車市場。

不過，印度的道路建設目前還跟不上汽車銷售的成長腳步，首都新德里和其他地方的交通經常發生壅塞，仍需加強基礎建設來支撐未來成長。

印度去年的新車銷售已超越德國成為全球第四大汽車市場。（路透）
印度去年的新車銷售已超越德國成為全球第四大汽車市場。（路透）
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印度新興市場德國
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