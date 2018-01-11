面對美國三把刀 人民幣如何接招？

2018-01-11 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國外人直接投資(FDI)與對外直接投資(ODI)出現黃金交叉。藍色實線為FDI，紅色虛線為ODI，單位：10億美元。資料來源：彭博資訊 分享 facebook

中國的痛腳在於資金外流，當局花了很大力氣才稍稍能夠控制。雖然2017年國際美元走貶助中國一臂之力，但現在情勢可能即將改變。

美國總統川普領導的政府，看來當真會把中國貼上「戰略性競爭者」的標籤，而雙方確有可能爆發貿易戰。此外，美國聯準會持續升息，加上減稅，都可能使資金流向美國，導致美元走強，人民幣走軟。

面對美國貿易戰、升息、減稅「三把刀」，中國有很多方法可以回應，但沒有一招可能將人民幣推升。

一國的租稅政策相當於經商的成本，也是競爭力的關鍵指標。美國將企業稅率從35%降到21%，已引起日本的強烈反應，同意將減稅獎勵與提高薪資掛鉤。中國是否也會加入減稅行列？

中國名目企業稅率雖僅25%，但如果雇主開始提撥員工退休基金、健保費、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金，稅率將成為主要經濟體中最高者之一。世界銀行的數據顯示，中國的企業總稅率達67.3%，遠高於美國的43.8%，及全球平均的40.5%。

儘管中國稅率偏高，但似乎未妨礙中國的競爭力，因為全球企業深受中國龐大且廉價的技術勞工及市場潛力所吸引。因此美國減稅對中國資金外流及競爭力流失的影響應該有限。

所以中國並沒有立即大幅減稅的壓力，但稅制結構卻有改善的空間。中國總理李克強去年3月宣布政府計劃於2017年降低企業稅費人民幣約1兆元以來，中國已採取多種措施以簡化加值稅，降低政府對企業收取的規費，並讓小／微型企業及高科技公司享受10%到15%的低稅率。

中國也積極吸引並留住外資。為達到高品質成長的目標，中國政府對金融業、高端製造業、綠色產業與服務業的外國投資人都給予更寬鬆的待遇。外國投資人雖仍懷疑中國會給予外資公平的競爭場域，但政府在特定領域加強吸引外人直接投資（FDI）的努力已經有所進展。去年1到11月FDI比一年前增加9.8%，達人民幣8,036.2億元。

另外由於中國政府加強管制資金外流，使「非理性的」對外投資（ODI）案已是屈指可數，尤其是賭博、房地產、娛樂及體育等領域更受到嚴格管制，但政府仍鼓勵高品質及生產性的ODI，及與「一帶一路」相關的投資計畫。在此同時，中國的購併行動也受到美、歐的強力阻擋，使ODI得以減緩。

中國可以提升競爭力及吸引外資的做法，包括對外資開放股、債市，鼓勵創新，並降低關稅以吸引科技輸入。

中國鼓勵FDI以及使ODI合理化，對投資人將有長期意義。外國與外企須針對中國的新焦點領域，調整投資及貿易組合結構。鼓勵創新及尊重智慧財產，對科技相關產業有利。另一方面，由於中國致力於吸引外國資金投入服務業，將使中國服務業逆差持續擴大，扯經常帳收支的後腿，並加重人民幣的下壓。