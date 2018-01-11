稅改讓業者可分享利潤變厚了：巴菲特CNBC專訪摘錄

2018-01-11 09:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



億萬富豪巴菲特周三接受CNBC專訪指出，美國的減稅使企業所有人獲得更大比率的利潤，讓企業更有價值。

巴菲特說：「業者現在能分得的國內利潤增加20%。」他形容這一變化是一件大事，還舉了柏克夏的BNSF Railway公司為例：

「政府並不擁有公司的資產，」巴菲特說。「我們擁有BNSF 100%的資產，但我們拿不到100%的利潤。我們能拿到的BNSF的利潤從65%上升到79%，這是逾20%的提升。」

當問到如果有機會的話，他會敦促國會議員們對法案投贊成票還是反對票時，巴菲特說：「我會拿出一份不同的法案，」他說。「如果我是作為波克夏股東代表的話，我將不得不投贊成票。」

巴菲特的其他評論還有：

● 比特幣肯定會有糟糕的結局 ：

巴菲特說他並不喜歡比特幣這樣的數位加密貨幣，並且相信價格的上漲可能稍縱即逝。

「就數位加密貨幣而言，大體來看，我幾乎可以肯定說將會有糟糕的結局，」 巴菲特說，「至於什麼時候發生，怎樣發生或者別的什麼，我不知道。但我知道的是：如果我可以針對每種數位加密貨幣買進5年的賣權的話，我會很高興這樣做，但我絕不會做空一毛錢。」

● 股市價位並不高

相較於利率，股票價並不高。「我們仍在買超，可能有些情況下我們是賣家，但是，資金不斷進來，所以我們基本上持續買進。」

● 談IBM

波克夏去年9月為止仍持有IBM 3,700萬股。問到對IBM持股，巴菲特是站在買方還是賣方。巴菲特說：「…我的意思是說，如果我們持有IBM的成本很高，我們去年就該賣，但如果我們持有成本很低，我們可以等到今年。我們兩者都有。」

● 談接班