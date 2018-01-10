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市場對財報樂觀、兩韓情勢緩和 美國再寫新高

2018-01-10 08:00經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二延續漲勢，三大指數同創收盤最高紀錄，主因財報季前的市場樂觀情緒，以及預期兩韓局勢緩和。

道瓊工業指數收漲102.80點或0.41%，至25,385.80點；標普500指數漲3.58點或0.13%，至2,751.29點；那斯達克指數收漲6.192點或0.09%，至7,163.578點。

標普500指數和那斯達克指數連續第六天創收盤紀錄。道瓊指數周一收跌，周二又創下紀錄最高。晶片類股拖累科技股下跌0.3%，英特爾跌2.5%，微軟表示，修復程式可能使搭載舊款英特爾晶片的電腦速度明顯放緩。微軟也在官網公告，使用超微（AMD）產品的用戶回報，安裝修復程式後，出現無法開機和當機的現象，AMD股價周二一度重挫4.6%。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini說：「兩韓間的外交互動可能有助避免某些軍事行動。任何降低風險的事情都會被投資人視為利多。」

另外，標普500指數成份股企業第4季獲利預期將成長11.8%，前年同期為成長8%。BB&T Wealth Management高級副總裁Bucky Hellwig表示：「企業對未來業務料持正面展望。投資者因而考慮進場。」

美股三大指數9日同創收盤最高紀錄。（路透）
美股三大指數9日同創收盤最高紀錄。（路透）
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