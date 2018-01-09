美元走強 金價自三個半月高點回落 油價持平

2018-01-09 07:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元兌歐元上揚，金價周一下滑。（路透） 分享 facebook 黃金價格周一從上周觸及的三個半月高點回落，因美元兌歐元升值，且市場押注美國將進一步升息。油價周一持平，對石油輸出國組織（OPEC）部分國家的疑慮，抵銷美國原油產量增加的預期。

美元兌歐元周一上漲，上周美國非農就業報告，使投資人預期美國聯準會（Fed）今年升息至少兩次。黃金現貨下跌0.1%，至每英兩1,318.84美元。美國2月黃金期貨收跌1.90美元或0.1%，報每英兩1,320.40美元。

U.S. Bank Wealth Management資深投資策略師Rob Haworth說：「金價一直緊隨美元而變動。預期減稅將使美國赤字上升，這意味著美元走 弱，所以黃金有上漲的空間。」

油價周一基本持穩在2015年5月以來最高水準附近，市場對部分OPEC成員國內部的政治憂慮，被美國原油產量進一步增加的前景抵銷。

Interfax Energ旗下Global Gas Analytics的高級能源分析師Abhishek Kumar說：「影響油價的兩大因素勢均力敵。伊朗國內的示威活動和沙烏地阿拉伯近期拘捕數位王子，導致地緣政治憂慮重燃；美國原油產量進一步增加的前景，則繼續助長市場的利空情緒。」

布侖特原油期貨上漲0.16美元或0.2%，報每桶67.78美元。西德州原油期貨漲0.29美元或0.5%，報每桶61.73美元。