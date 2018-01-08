今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-01-08 06:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



隨財報季展開，亞股可望添注更多動力。南北韓明天將舉行兩年來首度會談，川普也說美國願意和北韓坐來談。以下是今天開盤前不容錯過的五件國際要聞：

●兩韓要談，川普也願插一角

南北韓本周將北韓下個月參加冬季奧運舉行兩年來首度會談，美國總統川普表示，美國對於在「合適的時機」與北韓會談持開放態度，他願意在合適的情況下同金正恩直接通話。

北韓中央社周日報道，北韓呼籲改善朝韓關係和雙邊合作，表示雙方應「積極創造和解與統一」，也表示不應該依靠「外國力量」來解決朝韓問題。

●中國外匯存底連11月增

中國12月為止外匯存底較11月增加207億美元，達到3兆1,399億美元。

中國稱外匯存底成長受非美元貨幣匯率上漲和資產價格上升推動。中國外匯存底2017年年初曾降到3兆美元以下。

●亞股仍然看漲

據彭博統計，分析師看好各產業上季獲利表現，認為亞洲財報季將推動亞股繼續上漲。亞洲企業本周由三星電子（周二）和日本多家零售商和製造商打頭陣，日股今天逢國定假日休市一天。

●油金開年首周漲勢猛

全球股市在2018年第一周續漲，美國三大股價指數同步再創新高，道瓊和標普500年初表現分別為2003年和2006年來最強。石油與黃金價格也在美元持續有壓下勁升，分別出現五年和逾40年來最猛的一波年初漲勢。

追蹤全球股市的MSCI指數5日（上周五）挺升0.5%，漲抵新高價位。歐股周線漲幅為去年4月來最大，泛歐Stoxx 600指數收在兩個月來最高，英國富時100指數也以新高價位作收。

美股投資人果真收到「新年快樂」的祝福。道瓊工業指數上周大漲2.3%，衝上25,295.87點歷史新高，首度收盤站上25,000點。

那斯達克綜合指數全周勁揚3.4%，收7,136.56點，首度突破7,000點關卡。標普500指數也漲上新天價，全周漲2.6%至2,743.15點，周漲幅為2016年12月來最大。

DXY美元指數5日攀升0.1%至91.949，周線跌0.19%。油、金價格隨美元走疲而勁揚。紐約原油期貨一周來上漲1.7%，是2013年來最強的年初漲勢，反映多重利多因素到位，包括需求擴增、美國庫存量萎縮、石油輸出國組織（OPEC）產油國及其盟友減產。紐約黃金2月期貨漲0.1%至每英兩1,322.3美元，且已連漲11個交易日，是1975年來僅見。

●須提防稅改亂流

美國金融股這幾個月來表現不賴，減稅、經濟成長、利率上揚，都成了投資人看好銀行業的利多消息，周五（12日）摩根大通銀行（JPMorgan）和富國銀行（Wells Fargo）將率各大銀行之先，公布第4季財報，將是見真章的時候。

據FactSet統計分析師看法，美國金融業獲利料較上年同期成長11.7%，營收成長2.3%。在個別行業方面，保險業和消費金融業獲利成長預料最高。