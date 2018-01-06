牛氣沖天 美股3大指數再創新高

2018-01-06 06:18 中央社 紐約5日綜合外電報導



無視美國就業報告令人失望，投資人買盤持續湧入股市，美股3大指數再創新高。

道瓊工業指數終場上漲220.74點，或0.88%，收在25295.87點；標準普爾500指數上漲19.16點，或0.70%，收在2743.15點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲58.644點，或0.83%，收在7136.559點。