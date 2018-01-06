美12月就業數據低於預期 失業率為4.1%

2018-01-06 04:47 中央社 華盛頓5日綜合外電報導



美國12月創造就業的能力令人失望，儘管製造業和建築業就業情形紮實。（法新社） 分享 facebook 根據今天出爐的政府數據，美國12月創造就業的能力令人失望，儘管製造業和建築業就業情形紮實。

法新社報導，美國失業率仍穩定維持在17年的低點4.1%。

美國12月新增14萬8000個就業機會，遠低於經濟學家原估新增20萬或更多就業機會。

根據美國勞工部統計，去年最後3個月平均創造20萬4000個就業機會。

創造新就業機會減緩，可能意味經濟接近完全就業，難以找到勞工填補職缺，這種情形在許多企業調查中可以見到。