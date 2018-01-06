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燎原新聞網400萬購屋款 與周泓旭記載相符

歐股收高 隨全球股市走強

2018-01-06 03:24中央社 倫敦5日綜合外電報導

美國就業報告出爐後，美元扭轉兌歐元貶勢，歐股今天延續全球股市今年開頭的強勁走勢。

倫敦FTSE 100指數上漲0.37%，收在7724.22。

法蘭克福DAX 30指數上漲1.15%，收在13319.64。

巴黎CAC 40指數上漲1.05%，收在5470.75。

法蘭克福巴黎倫敦

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