八月漲千點 那指站上7,000

2018-01-04 01:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



成分股以科技公司為主的那斯達克綜合指數2日破天荒收盤站上7,000點，只歷時八個月就躍漲千點，破關速度之快是1990年代末科技股泡沫以來僅見，反映投資人對大型科技股的獲利展望仍深具信心。

那斯達克綜指2日大漲103.51點，漲幅1.5%，收在7,006.9點，距去年4月首度漲破6,000點僅隔了174個交易日。3日早盤延續漲勢，之前那斯達克指數只有兩次更快跨越千點關卡，分別是1999年只花38個交易日就漲抵4,000點，以及2000年只費49個交易日就漲上5,000點，但不久後泡沫就爆破了。

去年那斯達克指數一路扶搖直上，全年漲幅達28%，超越道瓊工業指數（25%）和標普500指數（19%），顯示投資人在利率超低、全球經濟成長緩慢之際，紛紛押注於大型科技股如蘋果、Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜和臉書，這些公司都是那指重量級成分股。股市研究公司畢潤宜（Birinyi Associates）的資料顯示，那指每漲千點，逾三分之二漲點都由這五檔股票包辦。

與此同時，全球股市也紛創新高，追蹤47國的MSCI世界指數2日締造逾兩周來最大單日漲幅，3日繼續衝上破紀錄高點，主因是最新數據顯示全球經濟擴張可望同步加速。

圖表／經濟日報提供 分享 facebook

分析師表示，科技股目前價位雖高，但尚未見到泡沫跡象。根據湯森路透Datastream的資料，那斯達克綜指的本益比約28倍，是2004年來最高。Guskin Sheff首席經濟學家暨策略師羅森伯格說：「是泡沫嗎？不是。價位高得令人不安嗎？我認為是的。 」

但RiverPoint資本管理公司投資長克魯伯曼認為，所謂價位高得離譜的論點「不正確」，基於獲利能力持續增強，Alphabet、臉書等科技股將以「超越大盤」的速度持續上漲。