親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島風雲
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

挪威2017年新車銷售 電動和油電車過半

2018-01-04 04:24中央社 奧斯陸3日綜合外電報導

今天公布的統計數據顯示，電動車和油電複合動力車占挪威2017年新車銷售總量52%，相較2016年的40%頗有成長。這也證實挪威確為無碳運輸領域先驅。

路透社報導，挪威交通資訊委員會（OFV）負責人索森（Oeyvind Solberg Thorsen）表示，在電動車市占率方面，其他國家都望塵莫及。他說：「史上第一遭，燃油車市占率低於50%。」

挪威交通資訊委員會估計，零排放車輛占2017年總銷售20.9%，其中大部分為純電動車，與少量氫燃料電池車；油電複合動力車則占總銷售31.3%。

這些數字比前一年有所成長。2016年時，零排放車輛與油電複合動力車分別占年度總銷售15.7%和24.5%。

全西歐產油量最高的挪威已訂定遠大目標，預計2025年禁止銷售傳統內燃引擎車輛。

法新社報導，與得繳重稅的柴油車或汽油車不同，挪威電動車受益於非常慷慨的稅收制度，使售價相對具競爭力。

電動車車主也享有許多優待，如免繳城市通行、渡輪和停車等費用，也可在公共停車場免費充電，甚至還可行駛公車專用道。

評論家對部分措施帶來的利益與成本看法分歧，而當局也計劃逐步收回部分優惠。

挪威的右翼政府去年企圖取消一項針對大型豪華電動轎車的免稅政策，但因中間偏右派盟友反對而作罷。當初外界稱這步棋就如開徵「特斯拉稅」（Tesla tax）。

挪威停車場公車

相關新聞

八月漲千點 那指站上7,000

2018-01-04 01:07

歐洲央行 今年可能結束購債

2018-01-04 00:21

英國考慮脫歐後 加入CPTPP

2018-01-04 00:14

電動車至少賣出百萬輛

2018-01-04 00:08

ECB今年可能結束購債

2018-01-04 00:08

全球復甦？專家提五警訊

2018-01-04 00:08

全球車市旺 去年銷量創新高

2018-01-04 00:08

印尼經濟靚 公債爆搶標潮

2018-01-04 00:08

陸將躍最大天然氣進口國

2018-01-04 00:08

炸彈氣旋襲美 商品期貨大漲

2018-01-04 00:08

全球經濟走強 仍有5大隱憂

2018-01-04 00:02

美元低檔震盪 短線看貶

2018-01-03 23:48

未獲美批准…螞蟻金服放棄併速匯金

2018-01-03 23:37

彭博：2018中國經濟面臨五大威脅

2018-01-03 23:13

蘋果收購加國新創公司 要讓開發iOS App更容易

2018-01-03 17:50

分析師：亞馬遜可能併購目標百貨

2018-01-03 17:25

哈利王子遇上未婚妻梅根6歲就已經注定?

2018-01-03 16:10

比特幣不夠看 這篇教你如何買最夯的Ripple

2018-01-03 15:00

紐西蘭警察緊急關閉公路 只為救援小花貓

2018-01-03 14:56

三星獨家供應不再 樂金下半年首度對蘋果供OLED面板

2018-01-03 14:53

巴菲特贏10年賭局 3000萬全捐慈善機構

2018-01-03 14:38

Spotify遭控違反著作權 求償476億元

2018-01-03 13:17

廢伊朗核協議重啟制裁 川普將面臨抉擇

2018-01-03 12:59

iPhone X賣得好不好 2/2財報見真章

2018-01-03 12:35

ECB管委：若歐元區經濟保持強勁，今年可能結束購債

2018-01-03 11:36

iPhone今年傳AMOLED比重升 Q2推二代SE

2018-01-03 11:34

TPP有救了？ 英國考慮脫歐後加入

2018-01-03 10:54

臉書直播2018跨年 年增47%

2018-01-03 10:53

2018展望 新興市場多頭有贏面

2018-01-03 10:47

政盪…亞洲今年變數

2018-01-03 10:35

伊朗經濟不振 抗爭主因

2018-01-03 10:33

歐亞集團：2018年全球政經10大風險 中國居首

2018-01-03 09:57

指臉書違法搜集個資 德威脅開罰

2018-01-03 09:13

2018新機啥看頭 研調點出4大趨勢

2018-01-03 09:01

美國未批准 螞蟻金服放棄收購速匯金

2018-01-03 08:24

金價觸及三個月高點 因美元走貶；油價觸及兩年半高點

2018-01-03 07:55

台股ADR全面上揚 台積電漲3.46%

2018-01-03 07:26

國際油價、金價 雙雙走強

2018-01-03 01:06

全球服裝製造龍頭：自動化大軍 難取代人力

2018-01-03 00:09
看更多

熱門文章

網紅拍日本自殺森林亡者屍首遭圍剿 事業恐完蛋

2018-01-03 09:47

中樂透遊世界床戰150位女性 男子洗心革面賺更多

2018-01-03 11:42

煎蛋正妹「好胸狠」 臉書更搜出「長輩照」

2018-01-03 20:44

電話通了！ 北韓今下午2:30和南韓熱線

2018-01-03 12:57

無業男賣一張舊毛氈賺4千多萬 卻遇到新的逆襲

2018-01-03 15:44

金正恩快速衰老 5年胖了40公斤

2018-01-03 14:49

金正恩稱「核按鈕在桌上」 川普嗆：我也有且更強大

2018-01-03 09:17

巴黎麵包店不用塑膠袋 一張紙搞定包裝

2018-01-03 09:32

留學生大減影響財務 美二線大學裁員減課

2018-01-03 22:38

兩韓恢復熱線電話 北韓首度稱呼「文在寅總統」

2018-01-03 20:25

川普稱其核武按鈕更大更猛 直白傲慢前所未見

2018-01-03 20:20

加媒：加拿大應向台灣學習如何與中國交往

2018-01-03 14:30

從明天起 不需要資格考試就可以在日本當導遊

2018-01-03 14:06

美媒公開中共密件 指北京「不惜一切捍衛北韓主權」

2018-01-03 09:54

班機誤點等得不耐煩 男子氣喘發作從逃生門跳機

2018-01-03 12:30

伊朗革命衛隊司令宣布「煽動叛亂已然結束」

2018-01-03 23:36

影／秘魯奪命「魔鬼彎」巴士墜100公尺懸崖 48人罹難

2018-01-03 12:05

哈利王子遇上未婚妻梅根6歲就已經注定?

2018-01-03 16:10

印尼女藝人3度被捕 嘻皮笑臉無悔意

2018-01-03 16:53

影／殘忍民間迷信！坦尚尼亞白化症患者肢體被砍去賣

2018-01-03 17:31

美東還會更冷「炸彈氣旋」挾帶北極渦旋成史上最冷寒冬

2018-01-03 10:17

比特幣價格飆升 原來是他進場

2018-01-03 07:14

英國女子嘆：我的生父是神父 不想認女兒

2018-01-03 11:35

韓媒：34歲金正恩出現早衰跡象 體重5年增40公斤

2018-01-03 16:02

「當地120%沒有狗」日本小島傳養狗會遭天譴

2018-01-03 16:09

誰生病誰健康 研究：人類肉眼就能判斷

2018-01-03 11:38

留學生驟減 美二線大學瘦身

2018-01-04 00:14

巴菲特贏10年賭局 3000萬全捐慈善機構

2018-01-03 14:38

高科技船赴印度洋 料重啟搜尋馬航MH370

2018-01-03 22:38

名字來不及取 北極熊寶寶出生26天死亡

2018-01-03 10:22

比特幣不夠看 這篇教你如何買最夯的Ripple

2018-01-03 15:00

影／Swatting惡作劇鬧人命 美國1男無辜遭警槍殺

2018-01-03 14:13

性騷掃除男主播 NBC「今日秀」開播65年首見雙女主播

2018-01-03 09:45

川普批巴農 失去理智、假裝有影響力

2018-01-04 04:54

北韓打電話來了！確認板門店話機可正常使用

2018-01-03 15:23

冬季風暴肆虐 英法德荷等國無一倖免

2018-01-04 03:59

美4歲男童遭監禁衣櫥 稱老鼠蟑螂是朋友

2018-01-03 15:23

酷寒釀12死 美東岸再迎「炸彈氣旋」暴風雪

2018-01-03 15:39

紐西蘭警察緊急關閉公路 只為救援小花貓

2018-01-03 14:56

賤民擴大示威 印度南部馬省多地癱瘓

2018-01-03 15:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top