挪威2017年新車銷售 電動和油電車過半

2018-01-04 04:24 中央社 奧斯陸3日綜合外電報導



今天公布的統計數據顯示，電動車和油電複合動力車占挪威2017年新車銷售總量52%，相較2016年的40%頗有成長。這也證實挪威確為無碳運輸領域先驅。

路透社報導，挪威交通資訊委員會（OFV）負責人索森（Oeyvind Solberg Thorsen）表示，在電動車市占率方面，其他國家都望塵莫及。他說：「史上第一遭，燃油車市占率低於50%。」

挪威交通資訊委員會估計，零排放車輛占2017年總銷售20.9%，其中大部分為純電動車，與少量氫燃料電池車；油電複合動力車則占總銷售31.3%。

這些數字比前一年有所成長。2016年時，零排放車輛與油電複合動力車分別占年度總銷售15.7%和24.5%。

全西歐產油量最高的挪威已訂定遠大目標，預計2025年禁止銷售傳統內燃引擎車輛。

法新社報導，與得繳重稅的柴油車或汽油車不同，挪威電動車受益於非常慷慨的稅收制度，使售價相對具競爭力。

電動車車主也享有許多優待，如免繳城市通行、渡輪和停車等費用，也可在公共停車場免費充電，甚至還可行駛公車專用道。

評論家對部分措施帶來的利益與成本看法分歧，而當局也計劃逐步收回部分優惠。

挪威的右翼政府去年企圖取消一項針對大型豪華電動轎車的免稅政策，但因中間偏右派盟友反對而作罷。當初外界稱這步棋就如開徵「特斯拉稅」（Tesla tax）。