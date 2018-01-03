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新年首個交易日 歐股收低

2018-01-03 03:54中央社 倫敦2日綜合外電報導

全球股市以不同方式迎接2018年，華爾街股市和亞洲股市上揚，歐洲主要股市受到歐元和英鎊對美元升值壓力，在今年首個交易日收低。

法新社報導，倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌0.5%，收在7648.10點。

歐元區方面，巴黎股市CAC 40指數下跌0.5%，以5288.60點作收。法蘭克福股市DAX30指數下跌0.4%，收在12871.39點。

這3個主要歐洲市場元旦都休市。

法蘭克福巴黎華爾街

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