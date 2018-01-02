菲國太陽能發電件數 發展中亞洲排第一

2018-01-02 15:41 中央社 馬尼拉2日專電



總部設於荷蘭的一家諮詢公司的報告顯示，就太陽能發電計畫的件數而言，菲律賓已成為「開發中亞洲」排名第一、全球排第3的市場，發展前景良好。

「太陽廣場」（Solarplaza）諮詢公司將於今年2月下旬在阿姆斯特丹召開為期2天的太陽能會議，根據這家公司在網站上公布的資料，在太陽光伏系統（solar photovoltaic system）的件數上，菲律賓排名全球第3，居於南非與智利之後。

太陽廣場研究員多洛塔爾（Marco Dorothal）說，菲律賓雖是新興太陽能利用國家，但全球「前50大」已運作的太陽能發電計畫，有7件就在菲律賓，其中最大是加地斯太陽能廠。

這座發電廠位於菲國中部的西內格羅省（NegrosOccidental）的加地斯市（Cadiz），由泰國與菲律賓的公司合資，發電量132.5MW（百萬瓦）。

多洛塔爾表示，加地斯太陽能發電廠凝聚了菲國太陽能市場，證明菲律賓有能力處理大規模太陽能計畫。

他也提到，菲國本土公司「太陽能菲律賓」（Solar Philippines）去年3月開始在馬尼拉以北112公里的丹轆省（Taralc）康塞普松鎮（Concepcion）興建太陽能農場（solar farm），完成後發電量達150MW。

太陽廣場在網站上說，這份名單主要是為呈現亞洲、非洲及拉丁美洲的新興國家太陽能潛力，因此並未納入已開發或較為先進的市場，包括中國、印度、日本以及北美與歐洲國家。

在開發中亞洲，泰國以5件排在菲律賓之後，巴基斯坦與哈薩克各一件。

截至去年7月，菲國太陽能發電能力達900MW，但多數太陽能電廠計畫的發電量低於20MW，未能排進「前50大」名單。

菲國太陽能市場的發展前景良好，且獲政府支持，逐漸成為廉價電力來源。外貿協會「馬尼拉台灣貿易中心」以及多名旅菲台商，先前已指出太陽能將是台商南向菲國的不錯考慮。