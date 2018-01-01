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Fed決策官員 添新面孔

2018-01-01 02:19經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美國聯準會（Fed）的利率決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）2018年將有兩名新面孔，包括里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）、與即將擔任亞特蘭大聯準銀行總裁的波斯提克（Raphael Bostic），且這兩人都將擁有投票權，引發外界密切關注兩人對經濟的看法。

華爾街日報報導，麥肯錫（McKinsey）顧問公司主管巴爾金（Thomas Barkin）元旦起擔任里奇蒙聯準銀行總裁，而歐巴馬政府時期的住宅與都市發展部（HUD）部長波斯提克，也將在6月成為亞特蘭大聯準銀行總裁。這兩人明年也將擁有投票權。

外界對於這兩位FOMC新成員的貨幣政策傾向了解不多，只能從過去談話找出蛛絲馬跡。

巴爾金未對勞動市場、通膨動力和利率等經濟問題公開發言或文章；波斯提克在近幾個月的發言則暗示，他可能支持Fed上月的升息決定，但未強烈表態是否支持積極或緩步升息。

今年Fed也適逢新舊主席更替，美國總統川普已提名Fed理事鮑威爾接替現任主席葉倫。

另外兩名今年擁有投票權的決策官員，分別是舊金山聯準銀行總裁威廉斯與克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特，兩人都支持2017年升息三次，也可能傾向未來一年逐步升息以避免經濟過熱。

Fed投票舊金山

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