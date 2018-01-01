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美汽車次貸風險 激增

2018-01-01 02:23經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國2017年汽車貸款證券化金額，已突破金融海嘯以來的最高峰，因投資人對殖利率的需求持續強勁。華爾街金融業者發行的汽車資產擔保證券（ABS）突破700億美元，也推升金融市場風險。

由於投資人對這類證券的胃口擴大，也使低信用評等債務人的利息負擔減輕，一些業者趁機增發證券。Scusa公司今年發行的「次貸」證券額增加20億美元，達87.6億美元。

美國汽車銷售量增加，而消費者大多用貸款買車，使貸款額增加，也促使車貸ABS發行額增加。聯準會（Fed）數據顯示，美國家庭車貸負債額已連續26季（六年半）增加。

2017年汽車ABS中，評等較高產品的殖利率也下降，促使投資人轉向風險較高、評等較低的產品，以追逐較高的殖利率。

但專家擔心，車貸市場可能正接近顛覆點。由於Fed正在升息，更多消費者可能無法按時償還車貸，提高違約率。

紐約聯準銀行的數據顯示，第3季車貸逾期未還超過90天者達3.97%，是2012年來最高。

除了車貸，其他結構型信用產品也大行其道，例如槓桿貸款或信用卡債務擔保證券等。在金融海嘯期間，各種結構性商品曾出現大動盪。

但投資人表示，新的ABS合約提供更佳的信用保障，有助防止市場不安。一些分析師也強調，金融機構應已經開始提高授信標準。

美銀美林消費性ABS分析師歐尼爾指出，「我們已經看到一些弱點。現在大部分機構都在提高授信標準」。

金融海嘯債務Fed

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