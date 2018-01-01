美股漲勢 專家保守看

2018-01-01 02:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林昀嫻 ／綜合外電



在美國減稅利多的支撐下，美國股市2018年預料將續漲，但策略師謹慎看待來年的美股展望，預估漲幅可能沒有2017年這麼亮眼。

拜企業獲利成長強勁、市場波動創新低和全球經濟同步擴張所賜，標普500指數2017年大漲20%，為2013年來最大年漲幅，隨著美股這波牛市將於2018年3月屆滿九周年，這股多頭氣勢接下來將有企業稅率降至21%的利多支撐。

但分析師認為，美股2018年漲幅可能沒有2017年那麼搶眼，因美股本益比已處於2002年6月來的高點，且一些分析師認為稅改帶給美股的利多可能僅為曇花一現，部分原因是目前股價已反映部分的減稅利多。摩根大通首席全球策略師凱利（David Kelly）也表示，美股可能只會歡騰一時，因稅改將改善支出，對提振生產力卻無助益。

投資人也將密切關注2018年期中選舉的選情，因為目前掌控參眾兩院的共和黨只要失去任何一院的掌控，政策議程就會受阻，況且國會還須在1月針對預算與提高舉債上限達成協議。

此外，美國公債殖利率曲線趨於平緩也傳遞出謹慎看待美國經濟展望的訊號，因為美國長短期公債殖利率差縮小被視為經濟警訊，過去六次的殖利率倒掛（2年期公債殖利率超過10年期公債殖利率）現象中，有五次經濟接著都陷入衰退。

由於跡象已顯示，就算通膨率持續低於2%，聯準會（Fed）都將繼續升息，因而美債殖利率曲線趨平預料將延續至2018年。