大中小火箭 各擅勝場

2018-01-01 02:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇



美國「太空探索科技公司」（SpaceX）的「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭十八日架設在佛州甘迺迪太空中心的發射台。這枚火箭在發射前幾秒鐘因技術問題取消發射作業。 歐新社 分享 facebook 特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）的航太事業公司SpaceX日前將載著大型設備的「獵鷹9型」（Falcon 9）火箭發射到美國太空總署（NASA）使用的太空軌道，穆斯克也在推特上秀出1月即將發射的重量級火箭「重裝獵鷹」（Falcon Heavy）的最新照片，並表示這架火箭將和當年登上月球的「農神5號」阿波羅11號火箭在同一個NASA發射台發射。

這架重裝獵鷹火箭的發射，將是穆斯克以征服月球、火星、開始殖民太陽系偉大計畫的最新一步。除了穆斯克之外，還有一位大老闆也對外太空深感興趣，那就是亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos）。貝佐斯的Blue Origin公司正在測試其新設計用來載人從事次軌道飛行的New Shepard火箭。

雖然這兩位大老闆在太空飛行上保持良性競爭的關係，彼此都會在推特上關注對方的成就動態，但是說到目前建造出的火箭尺寸大小，究竟會是誰的火箭比較厲害？

這個答案毫無疑問會是穆斯克。穆斯克的獵鷹9型火箭高度有230英呎，貝佐斯的New Shepard火箭只有60英呎。

然而，這兩架火箭和NASA的農神5號比起來還是小巫見大巫，農神5號的高度高達363英呎，比獵鷹9型又足足高出逾100英吋，唯一可以與之抗衡的就只有Blue Origin尚在建造中的New Glenn火箭，預計高度會達313英呎。

不過，老實說，比賽火箭尺寸大小其實沒什麼意思，穆斯克和貝佐斯的火箭在這個產業各自有其地位。

貝佐斯的New Shepard火箭和穆斯克的獵鷹9型火箭訴求的功能完全不同：貝佐斯的New Shepard火箭主要是設計用來載客到約100公里的高空，再透過降落傘安全降落回地面；穆斯克的獵鷹9型火箭則是用來載運大型設備到太空軌道上，以實現未來有一天能載人到國際太空站上的夢想。

換句話說，這兩架火箭都是被設計成可回收利用，在載運完設備或進行完次軌道飛行後都會返回地球，只是大型火箭如獵鷹9型可以把人載得更遠、把更多想嘗試送上宇宙的東西送上去，但小型火箭如New Shepard其實更適合用來載運一些小型物資，因此火箭的大小比起用途來說其實沒那麼重要。

（綜合外電）