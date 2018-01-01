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美登月計畫 促成「另類和解」

2018-01-01 02:46經濟日報 編譯 林昀嫻

美國太空探索公司（SpaceX）、電動車大廠特斯拉執行長穆斯克與美國總統川普之間有著難解的情結，因穆斯克曾是川普白宮顧問委員會的一員，但川普讓美國退出巴黎氣候協議，穆斯克因此辭職走人。

如今川普上月中宣布，要讓美國太空人重返月球，而穆斯克便在推特（Twitter）推文表示支持這項政策，指出「現在正是人類跨出地球的時候，我們早就該在月球設基地」。

川普上月11日在阿波羅17號登月任務45周年的紀念活動上，指示美國國家航空暨太空總署（NASA）讓太空人重返月球。雖然川普簽署的行政命令未詳述該計畫的細節，但似乎指出要在月球設立基地，最終目標將藉由月球基地來登陸火星，「或許某日到許多更遠的世界」。

身為SpaceX創辦人的穆斯克，長久以來都主張在月球設基地，去年6月在國際太空站（ISS）研發會議上也表示，月球基地將有助推動登陸火星的計畫。

他說：「在另一個天體建立永久的居留地，例如月球基地，再讓人類到火星和更遠的地方，這才是人類真正該尋求延續的阿波羅夢想。」

穆斯克過去經常高喊移民火星的目標，去年更發豪語表示，到2060年代左右就可以把百萬人送上火星。他也於去年9月在國際太空大會（IAC）上批評人類還未能在月球建立永久居住的事實。

不過，在白宮喊出重返月球的同時，除了穆斯克出言相挺，自家SpaceX也持續砸錢發展太空計畫外，多數民營太空公司卻顯得興趣缺缺。

美國政府認為，可利用團隊登月任務來提振與商用太空業的關係。但問題在於，商用太空業對登月較不感興趣，他們有著更崇高的目標，也認為月球基地無法有助實現這些目標。

俗話說：有錢能使鬼推磨，這也是讓這些企業認為登月值得一試的事實。雖然像SpaceX和Blue Origin都已透過再回收火箭來省下成本，但目前每次火箭發射都還處在賠錢的階段。因此若政府對登月任務提供優渥的合約條件，將可望吸引許多企業躍躍欲試。（綜合外電）

太空人川普火星

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