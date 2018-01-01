觀光、採礦…還有富豪想在太空建國

2018-01-01 02:42 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮



第一個太空國家Asgardia-1已於11月離開國際太空站（ISS），這是富豪阿舒爾貝利籌建的虛擬國家，目前的型態是一顆人造衛星，儲存約30萬名Asgardia國民的個人資料。阿舒爾貝利表示，「建國」的目的是「提供人類在太空的長久存在」。

除了阿舒爾貝利，全球還有幾位富豪對人類與太空的關聯有獨特想法；Politico和紐約時報均報導，地產大亨、創辦太空科技公司「畢格羅航太」（Bigelow Aerospace）的畢格羅已說服國會議員，秘密撥用經費讓五角大廈探尋幽浮。此外也有數位富豪，正在引領未來的太空政策；他們有些出於商業考量，有些則是對科學的好奇，但他們的「太空競賽」，勢將改變1967年外太空條約生效以來的遊戲規則。以下是幾位富豪對太空的夢想或計畫：

火星生活

太空探索技術公司（Space X）兼電動車大廠特斯拉執行長穆斯克一直夢想殖民火星，也宣告將開發新火箭，讓人類在月球建立基地。

太空觀光

亞馬遜執行長貝佐斯創立Blue Origin公司，將提供太空旅遊服務。

半人馬座α

俄羅斯網路投資大亨米爾納（Yuri Milner）投資1億美元於「突破星擊」（Breathrough Starshot）計畫，開發以光束驅動的無人奈米太空船艦隊，前往4.37 光年外的4.37光年外的半人馬座α（Alpha Centauri）。

行星採礦

Google母公司字母公司創辦人佩吉與施密特均投資行星資源公司（Planetary Resources），計劃開發小行星的資源。

太空國家

阿舒爾貝利希望建立太空國家Asgardia，全球任何人只要年滿18歲均可申請成為該國公民，終極目標是殖民月球。

（綜合外電）