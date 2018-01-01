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富豪們的新年願望 實現太空夢

2018-01-01 02:30經濟日報 編譯 劉忠勇

展望2018年，維京集團創辦人布蘭森、特斯拉執行長穆斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯，這三位億萬富豪共同的願望會是什麼？是更有錢嗎？那未免把這三位滿腔冒險精神的大名人想得太俗了。他們的新年新希望，不用他們親口說，無非就是將人送上太空。

貝佐斯個人投資的太空公司Blue Origin去年底透露，再一年就要送人上太空。布蘭森去年10月也宣告，他自己要在六個月內在他的Virgin Galactic展開一趟太空之旅。穆斯克也可望公布使用Dragon型太空艙送美國太空總署（NASA）太空人送到國際太空站（ISS）的具體日程。

Blue Origin去年12月中在德州西部發射可回收的New Shepard火箭，將可載人的「第二代」太空艙送上太空。New Shepard有七次著陸、六次成功的紀錄。相較之下，穆斯克的Falcon型火箭這兩年來已第20次使用回收的火箭。

New Shepard火箭把太空艙送到次軌道，只有一節，因此完全可回收再利用。Falcon 9型分成兩節，只有第一節重返地球，因此只能算一半回收。

至於布蘭森的Virgin Galactic已接受逾700位客戶太空旅行的訂位，每人收費25萬美元。客戶中不乏知名藝人，像是布萊德彼特、凱蒂佩芮、艾希頓庫奇。

Virgin Galactic的太空客機有兩名飛行員，能載六名旅客，每個座椅在頭頂上和側邊各有一個觀景窗。名叫SpaceShipTwo的太空客機機艙長18公尺、寬2.3公尺，等於有41.4立方公尺的空間，可讓旅客在無重力狀態下飄浮。

SpaceShipTwo先由母機爬升到5萬英尺（15.5公里）高空，再由火箭發動機繼續推進，抵達所謂卡門線（Karman line）、即離地面約100公里的大氣層邊線後，與母機分離。SpaceShipTwo接著在次軌道上有六分鐘的無重力航程，整趟旅程大約3.5小時。

Blue Origin尚未開放太空旅行的訂位，也未公布旅程的票價，一切都要等到完成測試再說。

Blue Origin去年12月發布從可重覆使用的太空艙拍攝的畫面，「第二代」太空艙由New Shepard 火箭送上高度99公里的太空，進入軌道後再重返地球。全程長11分鐘的過程中，可看到地球美不勝收，但著陸恐怕不好受，顯然在降落傘張開後有一陣旋轉，最後直接著陸沙漠。

貝佐斯透過推特播出這段影片，承諾真實體驗一定比取名為「人體模特兒天行者」（Mannequin Skywalker） 的假人更棒， 「不像他，你可以在零重力時離開座椅。」太空艙有15立方公尺的空間，足夠讓太空人在無重力狀態下翻跟斗。

穆斯克所屬的SpaceX公司也在上個月完成又一壯舉，同時利用回收的火箭和回收的太空船，成功替NASA將貨物運抵國際太空站。

SpaceX的目標是能不只兩次使用火箭和太空船，要達成SpaceX創辦人穆斯克將上萬人送往太空目標的唯一途徑，就是要大幅降低發射成本。（綜合外電）

特斯拉執行長穆斯克（圖）、亞馬遜創辦人貝佐斯、維京集團創辦人布蘭森都有著各自的太...
特斯拉執行長穆斯克（圖）、亞馬遜創辦人貝佐斯、維京集團創辦人布蘭森都有著各自的太空夢。
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特斯拉執行長穆斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯（圖）、維京集團創辦人布蘭森都有著各自的太...
特斯拉執行長穆斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯（圖）、維京集團創辦人布蘭森都有著各自的太空夢。
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特斯拉執行長穆斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、維京集團創辦人布蘭森（圖）都有著各自的太...
特斯拉執行長穆斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、維京集團創辦人布蘭森（圖）都有著各自的太空夢。
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太空人火箭貝佐斯

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