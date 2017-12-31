還沒買完… 聖誕節後採購族爆增

2017-12-31 14:28 世界日報 綜合30日電



聖誕節已經過去，可是節慶採購熱潮並未消退，大批消費者湧進商店和網站退貨、換貨和使用禮卡大買特買。

「紐約時報」報導，12月底通常是生意清淡、商家出清過時存貨的時候，但今年顧客和生意卻多得應接不暇。

聖誕節次日很可能是今年節慶季節第四忙碌的採購日，僅次於感恩節次日的黑色星期五，以及聖誕節前的兩個星期六。聖誕節後的第一個星期六，則可望成為第九忙碌的採購日。

調查顯示，五年前只有5%消費者打算在聖誕節過後採買，今年這個比率卻激增到接近40%。

就像往年一樣，附有聖誕節圖案的節慶剩餘產品大肆打折出清，不過新的全價商品也上架，以吸引衝動採購的顧客。商店延長營業時間，季節性的臨時店員也獲得加班。

亞馬遜和其他網路商店崛起，使傳統商店生意不斷減少，倒閉連連。梅西百貨公司過去兩年半股價即跌損六成以上。

但是，今年節慶季節生產鼎盛，使一些人對「商店末日」或許已否極泰來產生希望。自11月零售預測公布以來，梅西股價暴漲45%。

2017年最後一個星期更有如黑色星期五的延伸，有些商店結帳人潮排到店外。

不過，網路商店繼續吞噬大部分的零售成長。今年從11月初到聖誕節前夕，零售總值比前一年增加將近5%，網路銷售更激增18%。

網路商店生意愈紅火，退貨就愈多，因為網路商店為了吸引顧客，提供非常便利的退貨措施，而其退貨率經常比實體店高出一倍，對網路商店造成很大的成本。

但是，在經濟繁榮，消費者充滿信心，更敢花錢的時候，連退貨都有好處。許多商店引誘顧客到店裡退換聖誕禮物，因為他們經常順便瀏覽和購買其他東西。Kohls百貨公司更接受某些在亞馬遜網站買的貨品。