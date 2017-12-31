「救世主」效應 藝術市場慶豐年

2017-12-31 02:33 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



全球藝術市場2017年回溫，主因是高端市場的供給增加，加上股市上漲、英鎊下滑等因素，均拉抬了藝術市場的業績。但彭博資訊專欄作家費爾斯德和何依蓮指出，美國稅改等因素可能會導致藝術市場的榮景無法持續。 美聯社、路透 分享 facebook 全球藝術市場2017年回溫，主因是高端市場的供給增加，加上股市上漲、英鎊下滑等因素，均拉抬了藝術市場的業績。但彭博資訊專欄作家費爾斯德和何依蓮指出，美國稅改等因素可能會導致藝術市場的榮景無法持續。

今年11月，達文西描繪耶穌基督的畫作「救世主」（Salvator Mundi）以4.5億美元天價在紐約佳士得拍出，彰顯藝術市場欣欣向榮。此畫除真偽問題引人關注，更因買家身份成謎話題性十足。紐時披露，買主是沙國王儲有血緣關係的沙國王子巴德爾，後來阿布達比羅浮宮出面證實自己是真正買主、且即將展出此畫，當初由沙國王室出面代表購買畫作。

根據市調公司Arts Economics，全球藝術市場業績在2015年和2016年下滑後，今年已開始反彈，其中一個原因是尚．米榭．巴斯奇亞、賽．托姆布雷等知名藝術家的作品都在拍賣會現身，只要一幅超高價作品成交，就會對藝術市場的年營業額有極大的貢獻。

據藝術品線上資料庫Artprice.com，與2016年相較，美國和英國藝術拍賣市場在今年前十個月的業績均成長，其中英國的藝術拍賣市場顯然因英鎊貶值受惠。

與此同時，股市上漲和強勁的經濟也讓藝術品買家和賣家更勇於出手。MSCI世界指數今年來漲逾20%，漲幅是去年的三倍不只。只要消費者的口袋深，所有奢侈品市場都會有良好的表現，藝術市場也不例外。

不過，儘管全球藝術市場短期內仍會出現漲勢，未來卻有諸多不確定性因素。

英鎊貶值雖暫時拉抬了倫敦藝拍市場，但脫歐還是會有不利影響。Deloitte在6月進行的調查顯示，38%專家認為英國的戰後及當代藝術市場將於未來12個月間下滑，此比率在2016年6月僅占9%。