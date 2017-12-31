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「救世主」效應 藝術市場慶豐年

2017-12-31 02:33經濟日報 編譯謝汶均／綜合外電

全球藝術市場2017年回溫，主因是高端市場的供給增加，加上股市上漲、英鎊下滑等因...
全球藝術市場2017年回溫，主因是高端市場的供給增加，加上股市上漲、英鎊下滑等因素，均拉抬了藝術市場的業績。但彭博資訊專欄作家費爾斯德和何依蓮指出，美國稅改等因素可能會導致藝術市場的榮景無法持續。 美聯社、路透
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全球藝術市場2017年回溫，主因是高端市場的供給增加，加上股市上漲、英鎊下滑等因素，均拉抬了藝術市場的業績。但彭博資訊專欄作家費爾斯德和何依蓮指出，美國稅改等因素可能會導致藝術市場的榮景無法持續。

今年11月，達文西描繪耶穌基督的畫作「救世主」（Salvator Mundi）以4.5億美元天價在紐約佳士得拍出，彰顯藝術市場欣欣向榮。此畫除真偽問題引人關注，更因買家身份成謎話題性十足。紐時披露，買主是沙國王儲有血緣關係的沙國王子巴德爾，後來阿布達比羅浮宮出面證實自己是真正買主、且即將展出此畫，當初由沙國王室出面代表購買畫作。

根據市調公司Arts Economics，全球藝術市場業績在2015年和2016年下滑後，今年已開始反彈，其中一個原因是尚．米榭．巴斯奇亞、賽．托姆布雷等知名藝術家的作品都在拍賣會現身，只要一幅超高價作品成交，就會對藝術市場的年營業額有極大的貢獻。

據藝術品線上資料庫Artprice.com，與2016年相較，美國和英國藝術拍賣市場在今年前十個月的業績均成長，其中英國的藝術拍賣市場顯然因英鎊貶值受惠。

與此同時，股市上漲和強勁的經濟也讓藝術品買家和賣家更勇於出手。MSCI世界指數今年來漲逾20%，漲幅是去年的三倍不只。只要消費者的口袋深，所有奢侈品市場都會有良好的表現，藝術市場也不例外。

不過，儘管全球藝術市場短期內仍會出現漲勢，未來卻有諸多不確定性因素。

英鎊貶值雖暫時拉抬了倫敦藝拍市場，但脫歐還是會有不利影響。Deloitte在6月進行的調查顯示，38%專家認為英國的戰後及當代藝術市場將於未來12個月間下滑，此比率在2016年6月僅占9%。

此外，美國總統川普推動的稅改可能會打擊到曾刺激美國藝術市場成長的法律漏洞，而沙烏地阿拉伯近期的打貪行動，也可能會對藝術市場產生衝擊。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
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英國耶穌拍賣會
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