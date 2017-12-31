美18州20城 元旦起調高基本工資

2017-12-31 02:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 馬永慶 ／綜合外電



2018年即將到來，美國有18州和20座城市自元旦起提高基本工資。

隨著「Fight for 15」組織的運動持續進行，以及針對已提高最低工資的地區進行的研究顯示，提高最低工資對就業水準的負面影響很小，愈來愈多州和地方政府選擇把工資提高至聯邦政府規定的最低水準。

目前有29個州規定雇主要支付高於7.25美元的聯邦最低工資標準。但由於生活開支的上漲速度超過薪資上漲速度，因此有18個州和20個城市在新的一年提高工資。