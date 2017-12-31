美中貿易戰 恐成2018黑天鵝

2017-12-31 02:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國總統川普（左）在貿易議題上至今似乎對中國僅止於撂狠話，但2018年若真採取行動，可能讓市場措手不及。 路透 分享 facebook 分析師警告，明年美國與中國之間的貿易關係可能再度變得劍拔弩張，金融市場投資人若尚未警覺到這一點，屆時可能措手不及。

市場研究公司Exante Data執行長諾維格（Jens Nordvig）說：「明年的一大變數是美國與中國的貿易緊張關係真的升高。我認為，目前的市場價位尚未把這個因素納入考量。」他指出，美國當局今年只是因為需要北京協助因應北韓核武威脅，而暫時擱置美-中貿易爭議。

美國總統川普紐約時報28日刊出的訪談中坦承，他近來對美-中貿易爭議的採取較「柔和」的態度，是希望中國領導人能協助遏止北韓發展核武，但中國方面卻祕密運油至北韓。

彭博資料顯示，美元兌人民幣匯率的1年期隱含波動率在川普2016年11月勝選後升破8%，但如今已腰斬到4.68%，顯示市場平靜無波。諾維格指出，隱含波動率下降，顯示市場價位並未充分計入美-中貿易摩擦升溫的風險。諾維格說：「川普政府在貿易政策方面的所有官方聲明都顯示，中國是最大的違規者，因此極可能遭到攻擊，只是程度輕重的問題。」

英國金融時報也在2018年全球大勢預測中提到，明年川普可能把選戰期間提出的一些保護主義威脅轉化為行動，而對中國採取懲罰性措施。